Slot lacht om ‘bijdehante’ Heitinga: ‘Leidt bij Rotterdammers tot irritatie'

Vrijdag, 17 maart 2023 om 15:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:00

Arne Slot heeft heeft vrijdagmiddag tijdens een persconferentie vooruitgeblikt op De Klassieker van aanstaande zondag tussen Ajax en Feyenoord. De koploper van de Eredivisie heeft drie punten voorsprong op de Amsterdammers. Slot noemt de aanstaande kraker ‘geen gewone wedstrijd’. “Je merkt dat er veel emotie bij komt kijken", aldus de trainer van Feyenoord.

"Vanaf nu zal geen enkele wedstrijd meer 'gewoon' zijn. De afgelopen 26 wedstrijden van ons zijn over het algemeen ook niet heel 'gewoon' geweest voor ons”, zegt Slot lachend. “Er komt nu steeds meer spanning op de wedstrijden te staan. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de ploegen die onderin staan. Die spanning neemt in de slotfase van het seizoen altijd toe."

De 44-jarige oefenmeester stelt dat De Klassieker van aanstaande zondag voor Feyenoord niet dé wedstrijd van het seizoen is. "Nee, dat zou te kort door de bocht zijn. Dat is ook afhankelijk van het resultaat of het onze wedstrijd van het seizoen is. In elk geval, wat het resultaat ook straks is, zullen de aankomende acht wedstrijden ook nog super belangrijk gaan worden, maar als ik het voor het kiezen heb, win ik liever zondag.”

Ajax heeft zich de hele week kunnen voorbereiden op de clash in de Johan Cruijff ArenA. Heitinga liet donderdag op een persconferentie weten te hopen dat Feyenoord een zware avond tegemoet zou gaan tegen Shakhtar Donetsk (7-1 winst). Hij hoopte dat de Rotterdammers het Europa League-duel zouden winnen, maar dan wel na verlening. "Je zou het op zijn Rotterdams kunnen uitleggen dat het een vorm van arrogantie is, maar ik zie het meer als een slimme opmerking om de tegenstander niet wijzer te maken dan dat ze zijn. Zo heb ik het in ieder geval ervaren", geeft Slot aan, wanneer hij met de opmerkingen van Heitinga wordt geconfronteerd.

Slot kan begrijpen dat Feyenoord-supporters de opmerkingen van Heitinga slecht trekken, maar tilt er zelf niet te zwaar aan. “Of het arrogant is, zelfvertrouwen of een stukje humor, ik kan dit soort humor altijd wel waarderen. Dat Heitinga zei dat hij alleen de blessuretijd van ons duel met Shakhtar ging kijken, leidt bij heel veel mensen tot frustratie en irritatie, maar ik vind het een leuk stukje humor. Je kan van Amsterdammers veel zeggen, maar over het algemeen zijn ze wel vrij bijdehand. Dat wordt door een Rotterdammer misschien als minder leuk ervaren. Dit soort dingen gaan de wedstrijd zondag alleen niet beïnvloeden, dat denk ik althans.”