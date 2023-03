Vellios wordt bekroond voor fantastische stats in Keuken Kampioen Divisie

Vrijdag, 17 maart 2023

De individuele winnaars van de Bronzen Kampioensschilden van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend. Apostolos Vellios van PEC Zwolle is uitgeroepen tot Beste Speler. Nordin Bakker (Almere City FC) mag het Bronzen Kampioensschild voor Beste Keeper in ontvangst nemen. De overige individuele prijswinnaars zijn Younes Taha van PEC Zwolle (Beste Talent) en Dick Advocaat van ADO Den Haag (Beste Trainer). De Topscorer wordt vanwege het inhaalduel tussen Almere City FC en Jong FC Utrecht op een later moment bekendgemaakt.

De 31-jarige Vellios was in de wedstrijd tegen FC Den Bosch op stoom. De Griekse spits was vier keer trefzeker tegen de nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie. De teller staat dit seizoen op tien doelpunten en zes assists. Vellios verzamelde de meeste stemmen en is daarmee de winnaar van het Bronzen Kampioensschild voor Beste Speler. De andere genomineerden deze periode waren teamgenoot Lennart Thy (PEC Zwolle), Lance Duijvestijn (Almere City FC) en Odysseus Velanas (NAC Breda).

Beste keeper

Nordin Bakker mag zich de Beste Keeper van de periode noemen. De doelman wist de concurrentie achter zich te laten, bestaande uit Romain Matthys (MVV Maastricht), Ennio van der Gouw (VVV-Venlo) en Liam Bossin (FC Dordrecht) en daarom ontvangt hij het Bronzen Kampioensschild voor Beste Keeper van de derde periode.

Naast de eretitels Beste Speler en Beste Keeper is er ook een Bronzen Kampioensschild te vergeven in de categorie Beste Talent. Taha van PEC Zwolle zorgt met zijn prijs opnieuw voor dubbel feest in Zwolle. In de tweede periode pakten ook Thomas van den Belt en Jasper Schendelaar een Bronzen Kampioensschild. De twintigjarige middenvelder van PEC maakte de meeste indruk en daarom ontvangt hij het Bronzen Kampioensschild voor Beste Talent.

Dick Advocaat krijgt zijn Bronzen Kampioensschild uitgereikt na een indrukwekkende derde periode. De ploeg uit Den Haag wist vijf keer te winnen en heeft nu het linkerrijtje en deelname aa de Keuken Kampioen Play-Offs in zicht. Het Bronzen Kampioensschild voor de Topscorer wordt op een later moment uitgereikt vanwege het inhaalduel tussen Almere City FC en Jong FC Utrecht.