Slot reageert op loting en licht één tegenstander uit: ‘Schitterende speler’

Vrijdag, 17 maart 2023 om 14:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:42

Arne Slot heeft vrijdagmiddag tijdens de persconferentie gereageerd op de Europa League-loting. De trainer van Feyenoord neemt het met zijn ploeg in de kwartfinale op tegen AS Roma, vorig jaar nog de tegenstander in de Conference League-finale. Voor de Rotterdammers wordt het duel met de Romeinen een weerzien met ex-spelers Rick Karsdorp en Georginio Wijnaldum. Slot is echter vooral op zijn hoede voor een andere speler van AS Roma.

Voor Feyenoord wordt het de tweede keer in een jaar tijd dat Roma uit de koker rolt als tegenstander in een Europese competitie. Na de Conference League-finale van vorig seizoen staat nu een plek bij de laatste vier op het spel. "Ik denk dat het een prachtig affiche is", aldus Slot. "We zijn dit seizoen al eens in dat stadion geweest (tegen Lazio, red.), daar heb ik een iets minder mooi gevoel bij. Het is te vroeg om nu al van een revanche te spreken, omdat bij de meeste jongens de wedstrijd van zondag tegen Ajax in het hoofd zit."

Slot is van mening dat José Mourinho een behoorlijke selectie tot zijn beschikking heeft. "Ik denk dat wij (Mourinho en hij, red.) overeenkomsten hebben, we willen namelijk allebei heel graag winnen. Ik moet zeggen dat Mourinho een aantal schitterende spelers tot zijn beschikking heeft. Dybala is een prachtige speler die hij gehaald heeft. Ze voelen alleen niet altijd de behoefte om de aanval te zoeken. Maar als je thuis met 2-0 van Sociedad wint, heb je wel degelijk op de aanval gespeeld. Daar hebben ze ook de spelers voor."

Feyenoord reisde eerder dit seizoen in de groepsfase van de Europa League al af naar Rome voor het treffen met Lazio. De ploeg van Slot verloor dat duel vrij kansloos met 4-2. Tegen AS Roma verwacht hij een andere ambiance. "Het grote verschil tussen Lazio en AS Roma is dat als AS Roma thuis speelt, er 70.000 toeschouwers zitten die compleet uit hun dak gaan. We hebben dit seizoen tegen Lazio gespeeld voor 13.000 toeschouwers. Desondanks hebben we alle hoeken van het veld gezien, maar wij zijn verder dan het team dat we destijds waren."