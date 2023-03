Mourinho kan grijns op gezicht niet verbergen na vraag over uitschakeling Lazio

Vrijdag, 17 maart 2023 om 15:06 • Davey de Laat • Laatste update: 15:07

José Mourinho heeft de boel flink op scherp gezet voorafgaand aan de derby met stadsgenoot Lazio aanstaande zondag. De Italiaanse oefenmeester deelde na afloop van Real Sociedad - AS Roma een sneer uit richting de rivaal. Roma plaatste zich donderdagavond voor de kwartfinale van de Europa League. Het speelde met 0-0 gelijk bij Sociedad, hetgeen voldoende was na de eerdere 2-0 overwinning. Bij de loting werd vanmiddag duidelijk dat Feyenoord de volgende tegenstander wordt.

In gesprek met Sky Sport Italia kon Mourinho het na de wedstrijd niet laten om te benoemen dat Lazio uit de Conference League ligt. De ploeg van trainer Maurizio Sarri verloor met 2-1 van AZ in het AFAS Stadion, nadat de Italianen een week eerder in eigen huis met dezelfde cijfers onderuit gingen. “Lazio? Lazio heeft nu geen derde competitie meer om in te spelen”, lachte Mourinho. "Ik heb medelijden met de UEFA, die nu geld moet uitgeven om de Conference League-beker te verplaatsen. Hij had in Rome kunnen blijven, maar nu moet hij waarschijnlijk naar Florence", waarmee de Portugees doelt op Fiorentina, dat in de kwartfinale Lech Poznan treft.

De nummer vijf van de Serie A won vorig jaar voor het eerst de Conference League door in de finale af te rekenen met Feyenoord. Nu ontmoeten de twee ploegen elkaar in de kwartfinale van de Europa League nogmaals, maar the Special One ging er niet voor zitten. “De loting? Oh, dat boeit me niet. Er zitten teams in die er volgens mij niet in moeten zitten, want wie uit een competitie vliegt, zou naar huis moeten gaan. Als er een team dat uit de Champions League instroomde het toernooi wint, boeit dat me niets want wij zijn hier al vanaf de start”, refereerde Mourinho aan Juventus, dat derde werd in de Champions League.

Roma leed vorige week een pijnlijke thuisnederlaag tegen Sassuolo. Georginio Wijnaldum maakte er in minuut 95 via een stiftje 3-4 van, maar verder kwam de ploeg van Mourinho niet. I Giallorossi zakten in de competitie van plaats drie naar plaats vijf. In Italië plaatsen alleen de eerste vier zich voor Champions League-voetbal. Komende zondag staat voor Roma dus de derby tegen Lazio op het programa. De wedstrijd begint om 18.00 en is live te zien op Ziggo Sport.