Vier afvallers van Koeman bij Jong Oranje; Quilindschy Hartman debuteert

Vrijdag, 17 maart 2023 om 13:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:08

Erwin van de Looi heeft de definitieve selectie van Jong Oranje bekendgemaakt voor de oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Tsjechië. Quilindschy Hartman debuteert. De Feyenoord-verdediger komt net als Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Ryan Gravenberch (Bayern München) en Kjell Scherpen (Vitesse) over vanuit de voorselectie van het Nederlands Elftal.

Jong Oranje speelt op zaterdag 25 maart om 18.00 uur tegen Noorwegen en op maandag 27 maart kruist de ploeg de degens met de leeftijdsgenoten van Tsjechië. De twee wedstrijden worden gespeeld in het Spaanse San Pedro del Pinatar, waar het team op trainingskamp gaat.

In juni 2022 plaatste Jong Oranje zich voor de tweede keer op rij voor het EK. Vervolgens werd er in de voorbereiding op het EK in september al geoefend tegen België (1-2 winst) en Roemenië (0-0). De komende oefenduels staan eveneens in het teken van voorbereiden op het EK. Op het EK, dat van 21 juni tot 8 juli wordt gehouden, neemt Jong Oranje het in de groepsfase op tegen Portugal, België en Georgië.

De definitieve selectie van Jong Oranje:

Doelmannen: Jay Gorter (Aberdeen), Jasper Schendelaar (PEC Zwolle), Kjell Scherpen (Vitesse)

Verdedigers: Devyne Rensch (Ajax), Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Ian Maatsen (Burnley), Bjorn Meijer (Club Brugge), Mees Hilgers (FC Twente), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg)

Middenvelders: Sven Mijnans (AZ), Wouter Burger (FC Basel), Ryan Gravenberch (Bayern München), Ludovit Reis (Hamburger SV), Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp), Daniël van Kaam (SC Cambuur)

Aanvallers: Joshua Zirkzee (Bologna), Crysencio Summerville (Leeds United), Elayis Tavsan (NEC), Thijs Dallinga (Toulouse)