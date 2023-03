Unibet Uitblinker: een hoge odd voor een goal van Kudus tegen Feyenoord!

Zondag, 19 maart 2023 om 10:00 • Rian Rosendaal

Een ongekende kraker zondag in de Eredivisie: koploper Feyenoord gaat namelijk op bezoek bij nummer twee Ajax. Het verschil bedraagt drie punten in het voordeel van de Rotterdammers, waardoor de spanning zeer groot is. Unibet heeft voor dit duel een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Ajax - Feyenoord is dit een speciale odd voor een doelpunt van Mohammed Kudus. De reguliere quotering is 2.90. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 4.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Kudus is in vorm en scoorde in de laatste twee Eredivisie-wedstrijden van Ajax: de 1-0 overwinning op NEC en de 2-4 zege op bezoek bij sc Heerenveen.

Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de UniBoost Uitblinker!

Ajax pakte in januari nog een punt tegen Feyenoord tijdens de ontmoeting in De Kuip: 1-1. Igor Paixão bracht de koploper toen op schitterende wijze op voorsprong. Davy Klaassen redde met een kopbal, die via Mats Wieffer over de lijn ging, een punt voor Ajax. De clash tussen de titelkandidaten in de Eredivisie begint zondag om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA.