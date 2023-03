Absolute kraker in kwartfinale CL: Manchester City treft Bayern München

Vrijdag, 17 maart 2023 om 12:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:07

In het Zwitserse Nyon heeft vrijdag rond het middaguur de loting plaatsgevonden voor de kwartfinales van de Champions League. Met titelverdediger Real Madrid tegen Chelsea en Manchester City tegen Bayern München staan er twee fraaie affiches op het programma. De heenwedstrijden worden gespeeld op 11 en 12 april, de returns vinden een week later plaats op 18 en 19 april.

De absolute kraker is het treffen tussen Manchester City en Bayern München. The Citizens rekenden in de achtste finales overtuigend af met RB Leipzig. Na een 1-1 gelijkspel in Duitsland zegevierde de ploeg van manager Josep Guardiola tijdens de return met maar liefst 7-0 in Etihad Stadium. Bayern München was in de achtste finales over twee wedstrijden te sterk voor het Paris Saint-Germain van Kylian Mbappé en Lionel Messi. Der Rekordmeister trok de nipte zege uit het heenduel (0-1) in eigen huis over de streep: 2-0.

Bekerhouder Real Madrid neemt het in de kwartfinale dus op tegen Chelsea. De Koninklijke was in de achtste finales te sterk voor Liverpool. Real maakte indruk met een 2-5 zege op Anfield, waarna ook de return in het eigen Estadio Santiago Bernabéu werd gewonnen: 1-0. Chelsea maakte een 1-0 nederlaag tegen Borussia Dortmund op Stamford Bridge ongedaan. Tijdens de return bezorgden Raheem Sterling en Kai Havertz de ploeg van manager Graham Potter een plek bij de laatste acht.

De heenwedstrijden in de kwartfinales worden gespeeld op 11 en 12 april, waarna de returns een week later plaatsvinden op 18 en 19 april. Vanaf de loting van kwartfinales was er geen sprake meer van geplaatste of ongeplaatste teams, waardoor elke loting denkbaar was. Hierdoor konden ook clubs uit hetzelfde land tegen elkaar treffen, hetgeen ook gebeurde met AC Milan - Napoli.

De volledige loting:

Real Madrid - Chelsea (1)

Benfica - Internazionale (2)

Manchester City - Bayern München (3)

AC Milan - Napoli (4)

Halve finales

Winnaar kwartfinale 4 - winnaar kwartfinale 2 (1)

Winnaar kwartfinale 1 - winnaar kwartfinale 3 (2)

Finale

Winnaar halve finale 2 - winnaar halve finale 1