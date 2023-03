Feyenoord wil door met belangrijke kracht: contract tot 2026 ligt klaar

Vrijdag, 17 maart 2023 om 12:48 • Davey de Laat • Laatste update: 12:51

Feyenoord wil het contract van Gernot Trauner openbreken en verlengen, zo meldt 1908.nl vrijdagochtend. De Rotterdammers willen de mandekker niet kwijt en hopen zijn verbintenis met één jaar te verlengen. Het huidige contract van Trauner loopt door tot medio 2025. Trauner speelde donderdagavond tegen Shakhtar Donetsk (7-1 winst) voor het eerst sinds 13 november weer negentig minuten in het shirt van Feyenoord.

De dertigjarige Oostenrijker liep in december vorig jaar een ogenschijnlijk ernstige knieblessure op. Trauner herstelde echter sneller dan verwacht en deed in de duels met Fortuna Sittard (2-4 winst, 13 minuten), sc Heerenveen (0-1 winst, 2 minuten) en Shakhtar (34 minuten) reeds als invaller mee. Donderdagavond stond hij in de return tegen de Oekraïners dus voor het eerst sinds lange tijd weer in de basis en maakte hij meteen de wedstrijd vol.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De centrumverdediger is een vaste waarde in de ploeg van trainer Arne Slot. Maar ook Trauner kon afgelopen zomer een transfer maken. Zijn succesvolle debuutseizoen, waarin hij met Feyenoord de finale van de Conference League bereikte, zorgde voor de nodige belangstelling. Tot een transfer kwam het echter niet. De international van Oostenrijk bleef de Stadionclub trouw omdat hij de interesse niet als een stap omhoog zag.

Trauner is, ondanks maandenlange blessureleed, door bondscoach Ralf Rangnick opgeroepen voor de nationale ploeg van Oostenrijk. Op 24 en 27 maart speelt het Wunderteam de EK-kwalificatieduels met Azerbeidzjan en Estland. Komende zondag gaat Feyenoord met Trauner naar Amsterdam voor De Klassieker. De koploper van de Eredivisie heeft drie punten voorsprong op de aartsrivaal. Het duel begint om 14.30 uur.