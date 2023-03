Crystal Palace geeft Vieira de zak na historisch slechte start van 2023

Crystal Palace heeft Patrick Vieira ontslagen, zo maakt de club vrijdag bekend via de officiële kanalen. De Fransman wordt verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten van de afgelopen maanden. Palace, dat twaalfde staat in de Premier League, wist in het kalenderjaar 2023 nog geen wedstrijd te winnen. Reden genoeg voor de leiding van de Londense club om Vieira de zak te geven.

Vieira werd in de zomer van 2021 aangesteld als manager van Palace, nadat dienstverbanden bij New York City en OGC Nice geen groot succes werden. Onder leiding van de 46-jarige Fransman eindigden the Eagles vorig seizoen als twaalfde. Dit seizoen begon Palace stroef en werd slechts één keer gewonnen van de eerste zeven wedstrijden. Het leidde ertoe dat Vieira onder druk kwam te staan. Dit kalenderjaar kwam de ploeg nog wel tot gelijke spelen tegen Manchester United, Newcastle United en Liverpool, maar een ontslag kon daarmee niet worden afgewend.

Vieira wist in 2023 met zijn elftal nog geen enkele zege te boeken (zeven nederlagen, vijf gelijke spelen). Bovendien verzamelde de ploeg de minste punten van alle clubs in de Premier League (vijf) en is Palace met vier treffers tot dusver de minst productieve ploeg van het jaar. "Het spijt ons dat we deze beslissing moeten nemen", vertelt voorzitter Steve Parish op de clubsite. "Uiteindelijk hebben de resultaten van de afgelopen maanden ons in deze situatie gebracht en voelen we dat er een verandering nodig is om in de Premier League actief te blijven."

Desondanks merkt Parish op dat Vieira een 'aanzienlijke impact' heeft gehad sinds zijn komst in 2021. "Ik en mijn collega's hebben hem heel hoog zitten", vervolgt de voorzitter. "Hij heeft het team naar de halve finale van de FA Cup geleid en een respectabele twaalfde plek behaald. Patrick heeft alles gegeven voor de club en we bedanken hem en zijn team voor hun bewezen diensten." Ook de overige leden van de technische staf, Osian Roberts, Kristian Wilson en Saïd Aïgoun, hebben hun congé gekregen. Keeperstrainer Dean Kiely mag wel aanblijven.