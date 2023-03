‘Bayern München houdt rekening met ‘Plan B’ en ziet alternatief bij Ajax’

Vrijdag, 17 maart 2023 om 10:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:49

Jurriën Timber is op de radar van Bayern München verschenen, zo meldt het Duitse Sport1. De 21-jarige verdediger van Ajax geldt bij der Rekordmeister als een mogelijk alternatief voor Benjamin Pavard, die zijn contract in de Allianz Arena nog altijd niet heeft verlengd. Bayern hoopt de Fransman langer aan zich te binden, maar zal overgaan tot verkoop als er geen overeenstemming wordt bereikt.

Pavard beschikt bij Bayern nog over een contract tot medio 2025. De onderhandelingen over een nieuwe verbintenis verlopen echter stroef. Pini Zahavi, de zaakwaarnemer van de verdediger, behartigt eveneens de belangen van Robert Lewandowski en David Alaba. Hij begeleidde het tweetal in de afgelopen twee seizoenen respectievelijk naar Barcelona en Real Madrid, nadat contractonderhandelingen met Bayern spaak liepen. Pavard heeft over interesse niet te klagen. Onder meer Barcelona en Internazionale houden zijn contractsituatie in de gaten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mocht Pavard na dit seizoen vertrekken bij Bayern dan geldt Timber als ‘Plan B’. De Oranje-international kon afgelopen zomer ook al rekenen op interesse uit Beieren. Manchester United was destijds eveneens in de markt voor de verdediger van Ajax, die in augustus nog een nieuw contract tekende tot medio 2025.

“Afgelopen zomer was er interesse, maar heb ik de keuze gemaakt bij Ajax te blijven”, zei Timber onlangs tegenover Ajax Life. “Komende zomer zal ik weer kijken wat de opties zijn en een keuze maken. Ik zit bij Ajax goed, dat is voor nu het belangrijkste.” Bij Bayern lopen in de persoon van Matthijs de Ligt, Daley Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui en Daley Blind momenteel vier spelers met een verleden bij Ajax rond.