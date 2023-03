Idrissi over uitspraak Heitinga: ‘Ik weet niet of ik hierop moet reageren’

Vrijdag, 17 maart 2023 om 10:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:55

Oussama Idrissi was donderdagavond een van de uitblinkers bij het Europa League-duel van Feyenoord tegen Shakhtar Donetsk (7-1). De buitenspeler, huurling van Sevilla, schoot in de tweede helft twee keer op identieke wijze raak door vanaf de linkerkant naar binnen te trekken. Komende zondag wacht voor Idrissi een weerzien met een voormalig werkgever, als hij met Feyenoord op bezoek gaat bij Ajax voor De Klassieker.

Idrissi noemt de zege op Shakhtar niet per definitie zijn mooiste avond in De Kuip. "Ik vond de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz ook heel mooi. Maar deze heeft wel meer impact", blikt de aanvaller terug bij Veronica. "In aanloop naar deze wedstrijd hadden we al een goed gevoel. Vorige week hebben we niet het resultaat behaald dat we wilden, maar we wisten dat we op de goede weg waren. Thuis zijn we heel sterk, dat hebben we vanaf de eerste minuut laten zien."

Volgens Idrissi was het na zijn tweede doelpunt, Feyenoords vijfde, wel gedaan met de weerstand van Shakhtar. "Ik denk dat Shakhtar een hele goede ploeg is, maar je weet dat het na een derde of vierde goal gedaan kan zijn en de tegenstander de schade gaat beperken. Wij kunnen goed aanvallen en dat hebben wij vandaag weer bewezen", aldus de buitenspeler, die twee keer prachtig scoorde. "De tweede was mooier. Dit is wel een klassieker ja, ik ben er heel blij mee. Ik oefen er veel op, dit is een wapen van ons."

"John Heitinga hoopte dat jullie de verlenging in zouden gaan zodat jullie moe richting Amsterdam zouden komen zondag, maar dat is volgens mij niet waar?", vraagt verslaggeefster Noa Vahle vervolgens. "Ik weet niet of ik hierop moet reageren. Wij zijn nog op meerdere fronten actief, die ambitie hebben we. Dat past ook bij ons. We hebben kwaliteit in de selectie. Dat we nog meedoen op meerdere fronten, hebben we zelf afgedwongen. We moeten ons nu klaarstomen voor de wedstrijd tegen Ajax."

Idrissi heeft een duidelijke voorkeur voor de volgende tegenstander. Vrijdag gaat Feyenoord in de koker in het Zwitserse Nyon, waar de loting voor de kwartfinale en de halve finale plaatsvindt. "Sevilla. Doe maar Sevilla", zegt de huurling van de Andalusiërs. "Het is bijzonder om daar terug te komen. Ik weet dat dat een goede tegenstander is. Het zou mooi zijn voor ons als team om daar te spelen. Maar eigenlijk zijn het allemaal sterke tegenstanders. Het zijn niet de minste clubs."