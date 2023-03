Conference League-loting: AZ wacht tweeluik met Anderlecht van Verbruggen

Vrijdag, 17 maart 2023 om 14:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:24

AZ weet zijn tegenstander in de kwartfinale van de Conference League. De ploeg van trainer Pascal Jansen werd vrijdagmiddag bij de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan RCS Anderlecht. AZ begint op donderdag 13 april met een uitwedstrijd in Brussel en speelt op donderdag 20 april de return in het eigen AFAS Stadion.

AZ zorgde donderdagavond voor een verrassing door Lazio over twee wedstrijden te verslaan. Na de 1-2 zege in Rome was Lazio ook in Alkmaar een prooi voor de ploeg van trainer Pascal Jansen: het werd 2-1 voor de Alkmaarders. Felipe Anderson zette AZ aanvankelijk nog op achterstand, voordat Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis alsnog het karwei klaarden. Met name de goal van Karlsson was om in te lijsten.

AZ wacht dus een tweeluik met Anderlecht, dat in de achtste finales over twee duels knap afrekende met Villarreal. Bij de Belgen staat Bart Verbruggen onder contract. De Nederlandse doelman wist zich tijdens de return tegen Villarreal (0-1 winst) te onderscheiden met enkele uitstekende reddingen en werd vrijdagmiddag voor het eerst opgeroepen voor Oranje.

Voor de kwartfinale is gebruik gemaakt van een open loting, wat betekent dat alle clubs elkaar kunnen treffen. Er wordt geen uitzondering meer gemaakt voor clubs uit hetzelfde land. Voor AZ is dit echter een regel die niet van toepassing is, daar Ajax en PSV al uit het toernooi liggen en Feyenoord in de Europa League uitkomt. België is met twee clubs (Anderlecht en AA Gent) het best vertegenwoordigd. De kwartfinales worden afgewerkt op donderdag 13 april en donderdag 20 april.

De volledige loting:

Lech Poznan - Fiorentina (1)

AA Gent - West Ham United (2)

AZ - Anderlecht (3)

FC Basel - OGC Nice (4)

Halve finales

Winnaar kwartfinale 1 - Winnaar kwartfinale 4 (1)

Winnaar kwartfinale 2 - Winnaar kwartfinale 3 (2)

Finale

Winnaar halve finale 1 - winnaar halve finale 2