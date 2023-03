Ochtendbladen zien zeldzaamheid bij Feyenoord - Shakhtar: ‘Zelden vertoond’

Vrijdag, 17 maart 2023 om 09:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:02

In de ochtendbladen klinken louter positieve geluiden na de klinkende 7-1 overwinning van Feyenoord op Shakhtar Donetsk in de achtste finale van de Europa League. De ploeg van trainer Arne Slot liet weinig heel van de Oekraïners en gaat vrijdag in de koker voor de kwartfinale. Door de zege reist Feyenoord tevens met een goed gevoel af naar Amsterdam voor De Klassieker tegen Ajax van aanstaande zondag.

"Misschien moet Ajax-coach John Heitinga toch nog even alle beelden opvragen van Feyenoord - Shakhtar", opent De Telegraaf. Heitinga zei donderdag tijdens de persconferentie pas naar Feyenoord te kijken in de verlenging. "Ik hoop dat ze doorgaan, maar dan wel na verlenging", aldus de Ajax-coach. "Het kan zijn dat hij wat heeft gemist", vervolgt het dagblad. "Santiago Giménez opende al na negen minuten het bal met een doelpunt dat verraadt waarom hij kan uitgroeien tot een echte Feyenoord-spits."

De Telegraaf spreekt verder van een zeldzaamheid. "Dominant is Feyenoord bijna altijd in wedstrijden sinds Arne Slot de scepter zwaait in Rotterdam, maar het woord effectief stond zelden in het aantekeningenboek van de coach. Totdat Shakhtar op bezoek kwam in De Kuip. Er volgde een doelpuntenshow die in Europa maar zelden wordt vertoond. Mededogen kenden de Rotterdammers niet toen het in de wedstrijd puur om de sportieve strijd ging."

Ook het Algemeen Dagblad kijkt alvast vooruit naar De Klassieker en spreekt van een 'heerlijke opwarmer'. "Giménez, Kökçü, Idrissi, Jahanbakhsh en invaller Danilo dreven keeper Anatoli Troebin tot waanzin. De ene treffer was nog mooier dan de andere. En hoe hoger de score opliep, hoe harder het Legioen begon te brullen dat Ajax 'er aan zal gaan' zondag in Amsterdam. Dat deden ze in iets minder vriendelijke bewoordingen, maar de boodschap was helder. De aanhang van Feyenoord lijkt zelfs af te tellen naar De Klassieker."

"Europese avonden in stadion De Kuip, ze blijven onverminderd plezier geven onder trainer Arne Slot", schrijft Jan-Cees Butter in Trouw. De trainer van Feyenoord heeft nu het record in handen van meeste Europese zeges (vijftien). "De overmacht van Feyenoord was een terechtwijzing voor degenen die twijfelden of de club het vizier wel op Shakhtar had. Kelsy bezorgde Shakhtar vlak voor tijd nog de eretreffer, waarvoor het hele stadion applaudisseerde. Het You’ll never walk alone was even later minstens zo indrukwekkend na een fraaie avond in De Kuip."

Het NRC heeft het over een 'zeldzaam ontspannen avond'. "Er werd, door de snelle en ruime voorsprong, geen onnodige energie verspild. Waar dit seizoen vaak met hangen en wurgen wordt gewonnen – niet zelden na een achterstand, zoals recentelijk tegen AZ en FC Volendam – verkeerde Feyenoord nu na bijna veertig minuten en een 3-0 voorsprong in ongekende luxe. Zo blijft Feyenoord, vorig seizoen finalist in de Conference League, Europees indruk maken op het tweede niveau."