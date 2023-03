Golf van geweld: Fiorentina-speler breekt neus na vuistslag in gezicht

Vrijdag, 17 maart 2023 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:23

Alessandro Bianco heeft donderdagavond een gebroken neus overgehouden aan het Conference League-duel met Sivasspor. De middenvelder van Fiorentina was het slachtoffer van een doldwaze veldbestormer en kreeg een keiharde vuistslag in het gezicht. De dader kon niet veel later in de kraag worden gevat. Na afloop plaatste Bianco een bericht op sociale media dat het naar omstandigheden goed ging.

Fiorentina, dat in een eerder stadium FC Twente had uitgeschakeld in de Conference League, had in eigen huis met 1-0 gewonnen van Sivasspor en was ook op bezoek in Turkije de bovenliggende partij. Nadat de thuisploeg in de eerste helft op voorsprong kwam, draaide de ploeg van trainer Vincenzo Italiano het duel om: 1-4. Na de vierde en laatste treffer kwam het vervolgens tot een veldbestorming. Twee 'fans' wisten zich toegang tot het veld te vershaffen, waarna een van hen een vuistslag uitdeelde.

Dün oynanan Sivasspor-Fiorentina maçinda Fiorentina'nin gol sevinci yasadigi sirada sahaya giren bir taraftar, Fiorentina orta saha oyuncusu Alessandro Bianco'ya yumruk atti!pic.twitter.com/Pyxu5CN0qU — HatasizFutbol (@HatasizFutbol) March 17, 2023

Op beelden die op internet circuleren is te zien hoe de mannen tussen de spelers door over het veld rennen. Een van hen deelt een directe rechtse uit en raakt daarmee Bianco vol in het gezicht. De middenvelder van Fiorentina houdt er een gebroken neus aan over. "Niet slecht", aldus een cynische Bianco op sociale media met een foto van een bebloed gezicht. Italiano veroordeelt het voorval. "Het was een schandalige actie. Die jongen heeft het nooit zien aankomen en zit nu met een gebroken neus in de kleedkamer'", sprak de Italiaanse coach.

Bij Sivasspor trekken ze het boetekleed aan. "We bieden onze oprechte excuses aan. Dit had nooit mogen gebeuren", aldus trainer Riza Calimba. "Helaas hebben we het niet kunnen voorkomen. Zoiets is nog nooit eerder gebeurd in Sivas en we schamen ons hiervoor." De wedstrijd werd na het incident nog wel hervat, maar aan de stand veranderde niets. Vrijdag wordt tijdens de loting in het Zwitserse Nyon bekend wie de volgende tegenstander van Fiorentina wordt in de kwartfinale.

Bianco was niet het enige slachtoffer van geweld donderdagavond. Elders in Turkije, bij de wedstrijd tussen Fenerbahçe en Sevilla, werd doelman Marko Dmitrovic belaagd door een supporter van de tegenstander. De goalie, die in het Philips Stadion tegen PSV veldbestormer Delano K. van zich afhield, werd getroffen door een voorwerp uit het publiek. Dmitrovic moest medisch behandeld worden en kreeg een verband, waarna de Serviër de wedstrijd kon hervatten.