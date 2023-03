Koeman werd overrompeld door besluit Luuk de Jong en Vincent Janssen

Vrijdag, 17 maart 2023 om 08:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:28

Ronald Koeman is verrast door het besluit van Luuk de Jong en Vincent Janssen om niet langer voor het Nederlands elftal uit te komen, zo heeft hij verteld in gesprek met het Algemeen Dagblad. De twee spitsen hebben vriendelijk bedankt voor Oranje, een beslissing die de bondscoach niet aan zag komen. Vrijdag wordt bekend wie Koeman wel oproept voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar.

Het besluit van De Jong om te stoppen bij Oranje volgde enkele minuten voordat Koeman de voorselectie bekendmaakte. Janssen volgde een dikke week later. De spits van Royal Antwerp gaf als reden 'persoonlijke omstandigheden in combinatie met de steeds voller wordende voetbalkalender'. Janssen was opvallend genoeg wel opgenomen in de voorselectie van Koeman. De Jong maakte daar geen onderdeel van uit.

"Nee, ik had daar niet op gerekend. En de spoeling op de spitspositie was al vrij dun", vertelt Koeman over de besluiten in gesprek met het Algemeen Dagblad. Door het wegvallen van Janssen blijven er nog zeven aanvallers over. Dat aantal zal vrijdag verder worden teruggebracht, als Koeman de definitieve selectie bekendmaakt voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (24 maart) en Gibraltar (27 maart). Brian Brobbey, Wout Weghorst en Memphis Depay zijn de enige overgebleven spitsen uit de voorselectie.

Koeman ging de voorbije weken op bezoek bij Feyenoord en Ajax om in gesprek te gaan met trainers en spelers. Het was de bedoeling dat hij dat ook bij PSV zou doen, maar daar ontbrak Ruud van Nistelrooij vanwege ziekte. Die afspraak wordt op een later tijdstip ingehaald. Met name bij Feyenoord was Koeman onder de indruk. "De manier waarop daar wordt samengewerkt tussen de spelers en de staf, dat vond ik mooi om te zien. De lat ligt hoog, samen wordt er alles aan gedaan om maximaal te presteren. De manier waarop iedereen daarin meegaat: top."