Samenvatting: Bekijk alle hoogtepunten van de daverende stunt van AZ

Vrijdag, 17 maart 2023 om 08:02 • Laatste update: 08:01

AZ heeft donderdagavond voor een grote stunt gezorgd door Lazio, de nummer drie van de Serie A, uit de Conference League te knikkeren. De ploeg van trainer Pascal Jansen was net als in Rome ook in het eigen AFAS Stadion met 2-1 te sterk. Jesper Karlsson zorgde na een half uur spelen met een schitterende afstandsknal voor de gelijkmaker. Na rust bezorgde Vangelis Pavlidis de Alkmaarders het ticket voor de kwartfinale. De loting in Nyon moet vrijdag uitwijzen wie de volgende tegenstander wordt van AZ.

Bekijk de samenvatting van AZ - Lazio (2-1):