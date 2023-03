Jordy Clasie kraakt Lazio op twee punten: ‘Dat doen dit soort ploegen’

Jordy Clasie heeft genoten van het spel van AZ tegen Lazio. De middenvelder zag zijn elftal met name in de tweede helft bij vlagen oogstrelend voetbal op de mat leggen, wat maakte dat de Italianen voor de tweede keer met 2-1 werden verslagen. In gesprek met Veronica benoemde Clasie na afloop twee pijnpunten. De aanjager weet dat 'dit soort ploegen' vaak veel ruimte weggeven en Lazio misschien al met het hoofd bij de Romeinse derby van zondag zat.

Clasie weet waar AZ het verschil heeft gemaakt in de return in eigen stadion. "Vorige week waren we in de laatste fase heel vast aan de bal", blikt de middenvelder kort terug. "Dan zie je dat je ook dit soort ploegen kunt laten lopen. Het plan was om ze vanaf het begin te laten lopen en te wachten tot er ruimte zou komen. Op een gegeven moment worden ze ongeduldig. Dit soort ploegen vallen vaak in twee delen: de aanval en het middenveld en dan een groot gat naar de verdediging. Daar hebben we bij vlagen goed tussendoor gespeeld."

Volgens Clasie is AZ van tevoren gewaarschuwd door trainer Pascal Jansen. "Hij zei: 'Wat er ook gebeurt, blijf rustig.' Ik denk dat de ploeg dat heeft gedaan. Het is altijd een domper als je op achterstand komt, dan weet je dat je moet komen. Maar we zijn hetzelfde blijven doen als hoe we begonnen. Ik denk dat we steeds beter in de wedstrijd kwamen. We hebben veel kansen gecreëerd en waren in grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij. Bijna een perfecte avond. Complimenten aan de hele ploeg."

Een voorkeur voor een volgende tegenstander heeft Clasie niet. Een van de mogelijke tegenstanders is het Lech Poznan van John van den Brom, de langstzittende trainer in de geschiedenis van AZ. "Als je ver wil komen moet je soms een beetje geluk hebben met de tegenstander op papier. Sommigen hadden ons misschien al afgeschreven bij deze wedstrijd. Maar als je vertrouwen in de ploeg hebt... Dit soort ploegen denken misschien al aan zondag (Lazio speelt dan de derby tegen AS Roma, red.), dat was voor ons een extra motivatie", besluit Clasie.