Samenvatting: Bekijk alle hoogtepunten van de zevenklapper van Feyenoord

Vrijdag, 17 maart 2023 om 07:10 • Laatste update: 07:15

Feyenoord heeft zich middels een klinkende zege op Shakhtar Donetsk geplaatst voor de laatste acht in de Europa League. De ploeg van trainer Arne Slot liet in de eigen Kuip geen spaan heel van de Oekraïeners en stapte met een 7-1 zege van het veld. Vrijdag horen de Rotterdammers wie de volgende tegenstander wordt, dan vindt namelijk de loting plaats op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon. Bekijk hieronder alle hoogtepunten van de zevenklapper van Feyenoord.



Bekijk de samenvatting van Feyenoord - Shakhtar Donetsk (7-1):