Rapper Boef duikt na Europese stunt van AZ op in kleedkamer

Vrijdag, 17 maart 2023 om 01:00 • Laatste update: 02:30

Boef verschafte zich donderdagavond direct na afloop van de sensatie van AZ tegen Lazio (2-1) in de Conference League toegang tot de kleedkamer in het AFAS Stadion, zo laat de club zien op zijn Instagram-account. Boef is fervent aanhanger van AZ en vierde het feestje mee met de spelers, terwijl Habiba – zijn grootste hit – door de speakers schalde. "S/O naar Alkmaar!", schrijft AZ bij de post.

Boef, in 1993 in Frankrijk geboren als Sofiane Boussaadia, groeide grotendeels op in Alkmaar. Het is geen geheim dat de rapper supporter is van AZ, zo liet hij twee jaar geleden nog doorschemeren in een interview met VICE. "Het lijkt mij echt lauw om gewoon mijn eigen voetbalclub te hebben", zei Boef toen. "Weet ik veel welke club in Nederland. Als het kan AZ of zo. Ik koop gewoon AZ. Ik pomp er een beetje money in en zet spelers aan het werk. Dat lijkt me lauw, man. Dat lijkt me echt lauw." Een overname van AZ kwam vooralsnog niet van de grond, maar de club omarmt de bekende rapper duidelijk wel, getuige zijn toegang tot de kleedkamer donderdagavond.

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.