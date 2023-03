Slot: ‘Niet eerste keer dat ik dit zie, maar toen droeg hij wel een ander shirt’

Vrijdag, 17 maart 2023 om 00:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:40

Het Europese avontuur van Feyenoord gaat verder. De Rotterdammers overklasten Shakhtar Donetsk met 7-1 en gaan door naar de kwartfinale van de Europa League. Na afloop sloot Arne Slot aan voor de persconferentie. Verslaggever Labib Bitchou vroeg de coach naar de uitblinker van de dag, waarop hij Oussama Idrissi benoemde. "Normaal spreken trainers liever niet over individuen, maar vandaag maak ik een uitzondering", aldus Slot.

Idrissi pakte een hoofdrol in De Kuip door kort na rust twee keer achter elkaar te scoren. De linksbuiten deed dat op karakteristieke wijze door van de zijkant naar binnen te dribbelen en met een schot de verre hoek te vinden. Met name de tweede vloog weergaloos binnen, via onderkant lat. "Heel veel spelers waren goed, maar ik denk dat het wat betreft Oussama Idrissi heel fijn was om te zien dat zijn rendement niet alleen in assists zat, maar ook in goals", zegt Slot.

"Ik zag doelpunten van hem die ik niet voor het eerst zag, maar de vorige keer had hij wel een ander shirt aan", vervolgt de trainer van Feyenoord, die eerder bij AZ zeer succesvol samenwerkte met Idrissi. "Het is heel fijn om te zien dat hij die goals weer aan het maken is. Die overlap meegeven (aan de opkomende linksback, red.) heeft hij het hele seizoen al goed gedaan, maar een bal in de verre hoek binnenschieten nog niet zo vaak, hoewel ik dan wel FC Groningen-thuis (1-0, red.) vergeet, maar dat vond ik een voorzet en geen schot", glimlacht Slot.

Idrissi zelf schoof ook aan bij het persmoment. De aanvaller kreeg na zijn doelpunten een publiekswissel. "Ik ben dankbaar voor het applaus, maar het Feyenoord-publiek klapt voor al zijn spelers", aldus de vleugelspits, die wel degelijk een staande ovatie leek te krijgen. "Het staat me niet heel erg meer bij, maar als dat zo is, dan ben ik extra dankbaar. Wat me vooral bijstaat van ons publiek is dat ze altijd achter ons blijven staan, ook op momenten dat we het moeilijker hebben."