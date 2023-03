Vrijdag loting EL en ECL: wie kunnen Feyenoord en AZ treffen in kwartfinales?

Donderdag, 16 maart 2023 om 23:49 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:51

Feyenoord en AZ hebben donderdagavond allebei de kwartfinale van respectievelijk de Europa League en de Conference League bereikt. De Rotterdammers wonnen met liefst 7-1 van Shakhtar Donetsk, nadat het vorige week in Warschau nog met 1-1 gelijk had gespeeld tegen de Oekraïners. AZ won vorige week knap met 1-2 op bezoek bij Lazio, en boekte donderdag ook in eigen huis een 2-1 overwinning. Dat betekent dat beide Nederlandse ploegen vrijdag te horen krijgen wie ze in de volgende ronde treffen.

Nadat vrijdag om 12.00 uur in het Zwitserse Nyon de loting voor de kwartfinales van de Champions League begint, is om 13:00 uur de Europa League aan de beurt. Een uur later staat de loting voor de Conference League op het programma. De kwartfinales van die laatste twee toernooien vinden plaats op donderdag 13 en 20 april. Teams uit hetzelfde land kunnen elkaar ook treffen, iets wat nog niet mogelijk was in de tussenronde en achtste finales. Er wordt vrijdag ook direct ‘doorgeloot’, wat inhoudt dat Feyenoord en AZ ook meteen te weten komen wie de mogelijke tegenstander is in de halve finales – die op donderdag 8 en 15 mei op de planning staan - en of de clubs eerst thuis of uit spelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wat zijn de mogelijke tegenstanders van Feyenoord in de kwartfinale van de Europa League?

Manchester United (ENG), Sevilla (SPA), Juventus, AS Roma (ITA), Bayer Leverkusen (DUI), Sporting Portugal (POR) en Union Saint Gilloise (BEL).

Wat zijn de mogelijke tegenstanders van AZ in de kwartfinale van de Conference League?

West Ham United (ENG), Fiorentina (ITA), OGC Nice (FRA), Anderlecht, AA Gent (BEL), Lech Poznan (POL), FC Basel (ZWI).