Dramatische penaltymisser Gabriel Martinelli ook slecht nieuws voor Nederland

Donderdag, 16 maart 2023 om 23:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:19

Arsenal is donderdagavond uitgeschakeld in de Europa League. De Londenaren moesten tegen Sporting Portugal in een strafschoppenserie het onderspit delven (3-5), nadat het in reguliere speeltijd 1-1 was geworden (de heenwedstrijd eindigde in 2-2). The Gunners waren aanvankelijk op weg naar een zege, maar een wereldgoal van vijftig meter van Pedro Gonçalves gooide roet in het eten. In de penaltyserie was Gabriel Martinelli de enige die miste. Slecht nieuws voor Nederland, dat op de coëfficiëntenranglijst nog altijd niet definitief verlost is van Portugal, al blijft de voorsprong zeer riant. Twee groepsfasetickets voor de Champions League in het seizoen 2024/25 blijven binnen handbereik voor Nederland, omdat Feyenoord en AZ Europees overleefden.

Mikel Arteta maakte bij Arsenal liefst vijf wijzigingen in vergelijking met de wedstrijd tegen Fulham (0-3 winst). De manager spaarde duidelijk enkele grote namen voor de competitie, maar gunde Gabriel Jesus juist zijn eerste basisplek van 2023. De Braziliaan was maandenlang afwezig door een enkelblessure, opgelopen op het WK, en speelde één helft mee. Voormalig Feyenoorder Reiss Nelson kreeg een kans in plaats van sterspeler Bukayo Saka. Sporting spaarde juist in de competitie tegen Boavista (3-0 winst) zijn belangrijke spelers. Ex-Feyenoorder Jeremiah St. Juste, een daarvan, keerde in Londen terug in het basiselftal.

Al na negentien minuten opende Arsenal de score. De aanval werd schitterend opgezet door Granit Xhaka, die Martinelli met een steekbal vrij zette. Antonio Adán kon redding brengen, maar was kansloos op de rebound van Xhaka: 1-0. Arsenal kreeg ook tegenslagen te verwerken: vlak voor het doelpunt moest Takehiro Tomiyasu zich laten vervangen, vlak erna haakte ook William Saliba geblesseerd af. Goed voetenwerk leverde Jesus een goede kans op een doelpunt op, dat verijdeld werd door Adán.

Vlak voor rust leek Sporting plots op weg naar een goal. Manuel Ugarte kon vrij uithalen, maar zag zijn schot licht afketsen en net naast het doel eindigen. In de 62ste minuut was het alsnog raak voor de Portugezen. Arsenal verloor de bal op het middenveld, waardoor doelman Aaron Ramsdale onverwachts totaal uit positie was. Pedro Gonçalves had desondanks nog een enorme klus te klaren, maar slaagde daar wonderbaarlijk in door van vijftig meter raak te schieten: 1-1. Ramsdale redde even later wél toen voormalig Excelsior-aanvaller Marcus Edwards vrij voor hem opdook.

Gescoord werd er niet meer in reguliere speeltijd. Leandro Trossard kwam daar in de verlenging wel heel dichtbij. De aanvaller van Arsenal raakte oog in oog met Ádan de paal, nadat de doelman ook nog half aan de bal had gezeten. De thuisploeg zette flink aan, maar had pech in de afronding. Ádan had in minuut 117 een redding in huis op een poging van Martin Ödegaard en werd daarna door een verdediger op de doellijn gered bij een kopbal van Gabriel. Sporting moest verder met tien man toen Bukayo Saka hard onderuit werd getrapt door Ugarte, die zijn tweede gele kaart kreeg van Antonio Mateu Lahoz.

Sporting sleepte zich in ondertal naar de penaltyserie. St. Juste knalde de allereerste strafschop met veel overtuiging hoog in de hoek. Iedereen scoorde verder, totdat Martinelli de vierde penalty van Arsenal miste. Nuno Santos maakte het karwei af voor Sporting: 3-5 in de serie.