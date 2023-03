Bart Verbruggen steelt show bij Anderlecht en geeft signaal af aan Koeman

Donderdag, 16 maart 2023 om 23:23 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:26

Anderlecht heeft zich donderdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Conference League. De Belgische club versloeg in Spanje Villarreal met 0-1, door een doelpunt van Islam Slimani. Bart Verbruggen keepte aan de vooravond van de bekendmaking van de definitieve Oranje-selectie een zeer sterke wedstrijd namens Anderlecht. Tegelijkertijd voegde ook OGC Nice zich bij de laatste acht, door met 3-1 te winnen van Sheriff Tiraspol.

Villarreal - Anderlecht 0-1

Met potentiële Oranje-klant Verbruggen op doel begon Anderlecht ‘op nul’ in het Estadio de la Cerámica. In België was het een week eerder namelijk 1-1 geworden. Villarreal greep vanaf de eerste minuut het initiatief, maar vond constant Verbruggen op zijn weg. Drie minuten voor rust leek de Nederlander wel te moeten vissen, ware het niet dat Marco Di Bello de treffer van Gerard Moreno vanwege een te vroeg genomen vrije trap afkeurde. Verbruggen bleef zich onderscheiden en zag Slimani zijn ploeg een kwartier voor tijd zelfs op voorsprong zetten. De Algerijn werd geheel over het hoofd gezien bij een aanval op rechts en tikte binnen: 0-1. Verbruggen had nog één fenomenale redding in huis, voordat hij Di Bello hoorde affluiten.

OGC Nice - Sheriff Tiraspol 3-1

Pablo Rosario speelde zondag slechts tien minuten tegen FC Nantes (2-2), maar de ex-middenvelder van PSV stond tegen Sheriff net als bij de heenwedstrijd in Moldavië de hele wedstrijd op het veld. Na de 0-1 zege van Nice in het uitduel werd het thuis geen moment moeilijk voor de Franse kustbewoners. Gaetan Laborde opende na een half uur de score met een heerlijk stiftje over doelman Maksym Koval heen: 1-0.

Terem Moffi kon vlak na rust op aangeven van Pablo Rosario met een beheerst schot de volgende treffer noteren: 2-0. Abdoul Tapsoba zette een minuut later een Moldavisch doelpunt op het scorebord, door de bal na een handige aanname op de borst onder de benen van Kasper Schmeichel door te schuiven: 2-1. Elf minuten voor tijd maakte Nice er 3-1 van via Bilal Brahimi, die een simpele rebound kreeg na een schot op de paal van Moffi.