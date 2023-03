Uitvallen Rick Karsdorp enige smet op probleemloze avond AS Roma

Donderdag, 16 maart 2023 om 23:07 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:13

AS Roma heeft zich donderdagavond weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League. Het team van trainer José Mourinho speelde met 0-0 gelijk bij Real Sociedad, maar dat was voldoende na de eerdere 2-0 overwinning. Tegelijkertijd plaatsten ook Bayer Leverkusen en Union Saint Gilloise zich voor de volgende ronde, door respectievelijk Ferencváros en Union Berlin uit te schakelen.

Real Sociedad – AS Roma 0-0

Aan de kant van Roma, dat het heenduel met 2-0 had gewonnen, begonnen Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp in de basis. Laatstgenoemde moest de strijd overigens na veertig minuten staken, nadat hij de schouder van Rico in het gezicht had gekregen en zijn gezicht onder het bloed zat. Roma had de grootste kansen in het eerste bedrijf. Zo ging een schot van Paulo Dybala na een vrije trap net naast en werd een goal van Chris Smalling afgekeurd omdat hij hands maakte.

Na de rust kreeg ook Sociedad kansen op een doelpunt. Alexander Sörloth zag zijn kopbal echter naast gaan, twintig minuten voor tijd trof Mikel Oyarzabal eerst doelman Rui Patrício en vervolgens de lat en even later zag Igor Zubeldia zijn kopbal over het doel van Roma gaan. In de absolute blessuretijd kreeg Carlos Fernández nog zijn tweede gele kaart, waardoor Sociedad het duel met tien man eindigde.

Ferencváros - Bayer Leverkusen 0-2

Bayer Leverkusen, met Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong in de basis, kwam in Hongarije snel op voorsprong. Moussa Diaby werd diepgestuurd aan de rechterkant van het veld en na een indrukwekkende sprint tekende hij voor de 0-1. Over twee duels stond het daardoor 3-0 voor de Duitsers, waardoor Ferencváros flink aan de bak moest. De Hongaren waren in de tweede helft tot twee keer toe dicht bij de 1-1. Eerst schoot Amer Gojak de bal recht op Lukáš Hrádecký, even later raakte Adama Traoré via Edmond Tapsoba de lat.

In de tweede helft waren de grootste kansen voor Leverkusen. Bakker (schot geblokt), Frimpong (doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel Bakker), Sardar Azmoun (redding Dénes Dibusz) en opnieuw Bakker (redding Dibusz) hadden het geluk echter niet aan hun zijde. Toch eindigde het duel in 0-2: tien minuten voor tijd schoof Amine Adli de bal via binnenkant paal in het net.

Union Saint Gilloise - Union Berlin 3-0

Vorige week eindigde dit duel in 3-3, waardoor alles nog mogelijk was voor beide ploegen. Bij Union Saint Gilloise stond Bart Nieuwkoop in de basis, terwijl aan de kant van Union Berlin Danilho Doekhi en Sheraldo Becker het vanaf de eerste minuut mochten laten zien. De thuisploeg raakte al vroeg in de wedstrijd de paal via Victor Boniface, maar kwam in de achttiende minuut alsnog op voorsprong via Teddy Teuma, die profiteerde van een fout in de verdediging van Union Berlin.

In de tweede helft waren de bezoekers meermaals dicht bij de 1-1. Zo ging een vrije trap van Becker net naast en kopte Diogo Leite over. Aan de andere kant van het veld was het na ruim een uur spelen opnieuw raak voor de Belgen, toen Jean Thierry Lazare Amani na een goede actie van Boniface de 2-0 op het bord zette. In de slotfase – nadat Becker een bal van de lijn had gehaald en een doelpunt van Union Saint Gilloise werd afgekeurd wegens buitenspel – werd het ook nog 3-0: Loïc Lappoussin schoot vanaf de rand van het strafschopgebied hard en fraai raak. Union Berlin eindigde het duel overigens met tien man, nadat Janik Haberer in de tachtigste minuut zijn tweede gele kaart kreeg.