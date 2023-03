Soeverein AZ wint ook in eigen huis en elimineert Lazio; wereldgoal Karlsson

Donderdag, 16 maart 2023 om 22:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 00:14

AZ staat in de kwartfinale van de Conference League. Na de 1-2 zege in Rome was Lazio ook in het eigen AFAS Stadion een prooi: het werd 2-1 voor de Alkmaarders. Felipe Anderson zette AZ aanvankelijk nog op achterstand, voordat Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis alsnog het karwei klaarden. Met name de goal van Karlsson was om in te lijsten.

Pascal Jansen trad donderdag aan met precies dezelfde elf namen als een week eerder in het Stadio Olimpico. Toen begon Lazio al zonder vedette en topschutter Ciro Immobile, die er ook op Nederlandse bodem niet bij was. Matteo Cancellieri vormde de voorhoede met Felipe Anderson en laatstgenoemde zette AZ na twintig minuten op achterstand.

De Braziliaan kreeg de bal van Mattia Zaccagni in de vijandige zestien en werd te veel tijd en ruimte gegund: 0-1. Daarmee was de virtuele achterstand van Lazio weggepoetst en leek AZ opnieuw te moeten beginnen. De elf van Pascal Jansen toonden echter veerkracht en kwamen zeven minuten later alweer op gelijke hoogte. Karlsson kwam op de voor hem zo karakteristieke wijze naar binnen vanaf links en krulde schitterend raak in de verre kruising: 1-1. Veilig was AZ nog niet; dichterbij was het wel.

Ivan Provedel voorkwam met een serie puike reddingen dat de Alkmaarders nog voor de thee op voorsprong kwamen. Daar hadden ze tot minuut 62 voor nodig. Pavlidis kreeg de bal na een fraaie aanval over links van Milos Kerkez en schoot buiten bereik van Provedel laag in de linkerhoek: 2-1. Met de marge van twee ontstak het gejuich al voorzichtig in de Alkmaarse dug-out, die de elf van AZ nog meermaals dicht bij de derde treffer zagen komen. Sven Mijnans, Jens Odgaard en met name Tijjani Reijnders hadden het geluk echter niet aan hun zijde.