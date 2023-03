Pedro Gonçalves verrast Arsenal met ongelooflijk doelpunt van vijftig meter

Donderdag, 16 maart 2023 om 22:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:20

Het Emirates Stadium is donderdagavond getuige geworden van een weergaloos doelpunt. Dat was niet afkomstig van Arsenal, maar van Pedro Gonçalves, speler van Sporting Portugal. De 24-jarige middenvelder aarzelde niet toen hij doelman Aaron Ramsdale te ver voor zijn doel zag staan en scoorde fantastisch van vlak over de middenlijn: 1-1. Het doelpunt had enorme waarde, want het leverde de Portugezen een verlenging op, nadat het vorige week in Lissabon 2-2 was geworden.