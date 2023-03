Quote van Ten Hag over Arsenal binnen 20 minuten pijnlijk achterhaald

Erik ten Hag zal donderdagavond met veel interesse kijken naar de Europa League-wedstrijd van Arsenal tegen Sporting Portugal. De manager van Manchester United, die eerder op de avond met zijn ploeg overeind bleef tegen Real Betis (0-1 winst), zei deze week dat de titelconcurrent uit Londen dit seizoen nauwelijks blessures heeft. Tegen Sporting haakten bij Arsenal binnen twintig minuten twee basisspelers af: Takehiro Tomiyasu en William Saliba.

"Als ik naar Arsenal kijk, zij hebben bijna altijd hun volledige selectie beschikbaar", zei Ten Hag woensdag in aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen Betis. De quote zette veel kwaad bloed bij de aanhang van Arsenal. De Londenaren hadden de afgelopen maanden vooral last van de afwezigheid van Gabriel Jesus, die op het WK een zware enkelblessure opliep. Jesus maakte donderdag zijn basisrentree. Zelf moet Ten Hag overigens momenteel Antony, Anthony Martial, Alejandro Garnacho, Christian Eriksen en Donny van de Beek missen.

Tegen Sporting leek Tomiyasu zijn been lelijk te verdraaien en moest Saliba even later hinkelend van het veld. Achter beide namen zal in het Emirates Stadium een enorm vraagteken staan voor zondag, als Crystal Palace daar op bezoek komt. Met name Saliba is dit seizoen een onmisbare schakel voor Arsenal, waar ook Eddie Nketiah en Mohamed Eleny momenteel revalideren van een blessure. Arsenal verdedigt in de Premier League een voorsprong van vijf punten op Manchester City. Ten Hag staat met United daar weer elf punten achter op plaats drie.