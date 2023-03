Santiago Giménez laat talenknobbel zien, maar gaat bij Nederlands de mist in

Donderdag, 16 maart 2023 om 22:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:38

Santiago Giménez is een gelukkig man na de 7-1 zege op Shakhtar Donetsk. De Mexicaan verzorgde zelf de openingstreffer en zette daarmee de toon bij een van Feyenoords grootste overwinningen ooit in Europa. Giménez besluit ESPN-verslaggever Milan van Dongen na afloop niet alleen een interview, maar ook al het Nederlands dat hij kent te geven. Op het laatste moment gaat hij echter de mist in.

Giménez opende donderdag in minuut negen de score door na een fraaie passeerbeweging Anatoliy Trubin te verschalken met een droge, lage knal. Daarna zou Feyenoord er nog zes maken, maar de Mexicaan wil Shakhtar zeker geen zwakke tegenstander noemen. "Het is een erg goed team", vindt Giménez juist. "Maar vandaag (donderdag, red.) hebben we mensen wel laten zien dat we klaar zijn voor deze competitie."

??? Santiago Giménez in het Nederlands ?????????? Al is de spits ook de tel kwijt... ?? pic.twitter.com/CovpxzjN8B — ESPN NL (@ESPNnl) March 16, 2023

De centrumspits gaf het startschot aan zijn ploeg en daar was hij zich terdege van bewust, zo zegt hij. "Zo'n eerste goal geeft het team zelfvertrouwen en motivatie. Vorige week begonnen we heel traag en nu zaten we er vol op, met hoge intensiteit. Het team heeft negentig minuten lang gas gegeven", aldus Giménez, die na donderdag op vijf Europa League-treffers dit seizoen staat.

Tot dat moment heeft Giménez alle vragen in volgens Van Dongen 'erg goed Engels' beantwoord. Als Van Dongen daarop vraagt hoe goed zijn Nederlands is, deelt Giménez alles wat hij heeft. "Tot ziens. Nee. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien." Daarna gaat het mis. "Dus je weet de uitslag in het Nederlands?", vraagt Van Dongen. "7-0?", reageert Giménez. "Ah, 7-1!"