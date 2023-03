Feyenoord wint groots: ‘Je ziet dat Shakhtar geen beelden van hem heeft gezien’

Donderdag, 16 maart 2023 om 21:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:08

Feyenoord wordt na afloop van de klinkende 7-1 zege op Shakhtar Donetsk geprezen, maar de analisten van ESPN verbazen zich tegelijkertijd over het zwakke optreden van de Oekraïners. Marciano Vink durft zelfs te stellen dat Shakhtar voorafgaand geen beelden heeft bestudeerd van Oussama Idrissi, die goed was voor twee doelpunten. "Dat zie je aan de goals", aldus Vink.

Shakhtar was in de returnwedstrijd in de achtste finale van de Europa League volstrekt kansloos. Idrissi maakte in minuut 49 en 60 op karakteristieke wijze zijn doelpunten, door van links naar binnen te dribbelen en raak te schieten in de verre hoek. "Hieraan zie je dat zij geen beelden hebben gekeken", zegt Vink, terwijl de beelden lopen van de tweede treffer van de linksbuiten. "Als Idrissi aan de bal komt, je weet dat hij rechtsbenig is, dan stap je als verdediger niet zó in... Moet je kijken naar die 26 (Yukhym Konoplya, red.)! Het is een fantastische goal, maar..."

Feyenoord heeft het in de eigen competitie vaak lastiger dan donderdag op Europees niveau. "FC Groningen en FC Volendam namen betere verdedigende stellingen in dan Shakhtar vanavond", zegt Pierre van Hooijdonk. "Het is ook wel zo dat men de kracht van Feyenoord in de Nederlandse competitie beter in kan schatten, dus dan ligt het niet zo open als vanavond", haakt Vink in. "Volgens mij hebben ze nul beelden gekeken, want Shakhtar speelde Feyenoord echt in de kaart."

Kenneth Perez looft vooral de prestatie van Feyenoord. "Wat er ook aan de hand is, zeven goals in de Europa League is gewoon heel erg veel. Dat zal ze ook sterken richting Ajax, maar... dat is een heel andere wedstrijd!", knipoogt Perez. Van Hooijdonk is ook enthousiast over de manier waarop Idrissi scoorde, tweemaal met binnenkant voet. "Ik denk dat het weer maar eens aangeeft dat je het zeker op de lange termijn altijd wint met binnenkant voet van de power", aldus de oud-spits, die zelf ook vrijwel altijd voor binnenkant voet ging.

"De power kan je een keer een doelpunt van het jaar opleveren, maar uiteindelijk kun je alleen topscorer worden als je ook in staat bent om ook met je binnenkant doelpunten te maken", weet Van Hooijdonk. "Het grote voordeel wat Idrissi hier heeft door naar binnen te komen en met binnenkant te schieten: de balbaan is vanbuiten naar binnen, van de keeper af. Al maakt dat bij zijn tweede goal niets uit, ongelooflijk mooi!" Die laatste bal ging via onderkant lat binnen.