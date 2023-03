Europees sprookje van John van den Brom en consorten blijft voortduren

Donderdag, 16 maart 2023 om 21:29 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:57

Lech Poznan heeft donderdag de kwartfinale van de Conference League bereikt. Nadat er thuis al met 2-0 gewonnen was van tegenstander Djurgardens IF, werden de Zweden ook op eigen bodem aan de zegekar gebonden: 0-3. Het Europese sprookje van trainer John van den Brom duurt zo nog minimaal één ronde voort.

Bijzonderheden:

Door de 2-0 zege in Polen kenden Van den Brom en zijn ploeg – die al het eerste Poolse team sinds 1991 waren die overwinterden in Europa – een prima uitgangspositie in Zweden. Marcus Danielson hielp ze nog verder in het zadel door vlak voor rust rood te pakken, waardoor Djurgardens met tien verder moest. Een kwartier voor tijd brak Lech Poznan de ban. Filip Marchwinki tikte binnen na een voorzet van Pedro Rebocho, waarmee het tweeluik gespeeld was. Nikoloz Kvekveskiri en Michal Skoras tilden de score in extremis nog naar 0-3.

Wedstrijdverloop:

77' 0-1 Filip Marchwinki (assist: Pedro Rebocho)

90+1' 0-2 Nikoloz Kvekveskiri

90+2' 0-3 Michal Skoras (assist: Nikoloz Kvekveskiri)

Overige uitslagen van de Conference League-duels:

Sivasspor - Fiorentina 1-4 (heenduel 0-1)

Slovan Bratislava - FC Basel 2-2 (heenduel 2-2, Basel won strafschoppenreeks met 1-4)

Basaksehir - AA Gent 1-4 (heenduel 1-1)