Juventus schakelt Flekken en Freiburg uit; Sevilla ontsnapt bij Fenerbahçe

Donderdag, 16 maart 2023 om 20:48 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:56

Juventus heeft zich donderdagavond weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League. De Italianen wonnen met 0-2 van SC Freiburg, nadat ze vorige week in eigen huis ook al met 1-0 hadden gewonnen. De doelpunten kwamen donderdag op naam van Dusan Vlahovic en Federico Chiesa. Tegelijkertijd voegde ook Sevilla zich bij de laatste acht van de Europa League. Het verloor weliswaar met 1-0 van Fenerbahçe, maar had vorige week in eigen huis al met 2-0 gewonnen.

SC Freiburg – Juventus 0-2

De eerste kans van dit duel was voor Freiburg, waar Mark Flekken onder de lat stond. De kopbal van Michael Gregoritsch werd echter gekeerd door Juventus-goalie Wojciech Szczesny. Na een klein half uur spelen leek la Vecchia Signora aan de andere kant van het veld de score te openen via Vlahovic, maar de Serviër bleek buitenspel te staan. Toch ging Juventus met een voorsprong de rust in: Lukas Kübler haalde vlak voor rust een inzet van Federico Gatti van de lijn, maar het bleek dat daar een handsbal van Manuel Gulde aan vooraf was gegaan. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf Gulde daarom zijn tweede gele kaart en Juventus kreeg een penalty. Die benutte Vlahovic: 0-1.

In de tweede helft waren de grootste kansen voor Freiburg. Zo ging een vrije trap van Gregoritsch net naast en hield Szczesny zijn ploeg na een klein uur spelen op de been. Na een vrije trap van Freiburg hield de Poolse doelman eerst Lucas Höler van scoren, waarna Manuel Locatelli nog bijna zijn eigen doelman passeerde. Szczesny kon dat echter voorkomen. Ook in de slotfase bleef het tiental van Freiburg op zoek gaan naar de gelijkmaker, in de hoop daarna ook nog een tweede treffer te produceren. Juventus hield echter stand, en Chiesa (die even daarvoor nog de lat had geraakt) maakte met een schot via binnenkant paal aan alle onzekerheid een einde.

Fenerbahçe – Sevilla 1-0

Fenebahçe, met Ferdi Kadioglu en Jayden Oosterwolde in de basis, wist dat het een 2-0 achterstand moest wegwerken en deed in de eerste helft zijn best om zo snel mogelijk de openingstreffer te maken. Een schot van Michy Batshuayi na vijf minuten ging echter naast en Marko Dmitrovic bracht redding op een poging van Ismail Yüksek. Vijf minuten voor tijd kregen de Turken een penalty. Een voorzet van Kadioglu kwam tegen de arm van Alex Telles, waarna de bal na inmenging van de VAR op de stip ging. Het buitenkansje werd benut door Enner Valencia: 1-0.

In de tweede helft ging Fenerbahçe vol op jacht naar de 2-0, en het kreeg genoeg kansen. Arda Güler (naast), Joshua King (over en naast), Valencia (net naast en later redding Dmitrovic), Miha Zajc (naast) en Emre Mor (net naast) waren allemaal dicht bij de tweede treffer. Aan de andere kant van het veld was Sevilla enigszins gevaarlijk via Marcos Acuña, maar zijn poging werd gekeerd door Altay Bayindir. De Spanjaarden hielden echter stand, en verzekerden zich daardoor van een plek in de kwartfinales.