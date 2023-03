Feyenoord haalt gigantisch uit en noteert zevenklapper tegen Shakhtar Donetsk

Donderdag, 16 maart 2023 om 20:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:14

Feyenoord heeft donderdag hard uitgehaald in de achtste finale van de Europa League. De ploeg van Arne Slot liet Shakhtar Donetsk alle hoeken van De Kuip zien en zette liefst zeven doelpunten op het scorebord: 7-1. Daarmee bleven de Rotterdammers overigens ver verwijderd van hun grootste Europese zege ooit, op 27 september 1972 tegen US Rumelange (0-12). Feyenoord voegt zich zo bij de laatste acht.

Slot zei vooraf de Klassieker van aanstaande zondag tegen Ajax 'op geen enkele manier' te hebben meegewogen in zijn opstelling. De coach koos ervoor om Gernot Trauner voor het eerst sinds zijn blessure weer een basisplek te gunnen, terwijl Quilindschy Hartman ontbrak vanwege ziekte. Marcos López startte in zijn plaats als linksback van Feyenoord. Bij Shakhtar was ex-Ajacied Lassina Traoré opnieuw de enige basisspeler zonder Oekraïens paspoort. Een deel van de tribunes in De Kuip bleef overigens leeg vanwege een straf van de UEFA.

Santiago Giménez verraste al in de negende minuut van de wedstrijd de voltallige Oekraïense defensie, door met een wippertje over een uitgestoken been te versnellen in het strafschopgebied. Binnenschieten was vervolgens een koud kunstje: 1-0. Orkun Kökçü vergrootte de score binnen een kwartier door de bal van een meter of twintig uiterst beheerst aan de juiste kant van het zijnet te plaatsen: 2-0. Tussendoor deed Shakhtar heel even van zich spreken met een vernietigend afstandsschot van Georgiy Sudakov, dat op de lat uiteenspatte. Een handsbal van Yukhym Konoplya na een voorzet van Marcos López leverde Feyenoord vlak voor rust een penalty op. Kökçü schoot die moeiteloos binnen: 3-0.

In de tweede helft verzuimde Oussama Idrissi al snel om de vrije Giménez te bereiken, maar in minuut 49 maakte hij dat goed door van links naar binnen te dribbelen en feilloos de verre hoek te vinden: 4-0. Na precies een uur spelen maakte Idrissi op vergelijkbare wijze, maar nog iets mooier, 5-0. Ditmaal knalde de linkerspits fantastisch via de onderkant van de lat binnen. Ook de 6-0 van Alireza Jahanbakhsh, vier minuten later, mocht er zijn. De Iraniër nam de tijd en schoot van twintig meter met een harde geplaatste bal raak. Danilo, inmiddels ingevallen voor Giménez, maakte er enkele minuten later 7-0 van met een geplaatst schot vanbinnen het strafschopgebied.

Het Rotterdamse publiek schreeuwde om tien treffers, waarvoor op dat moment nog meer dan twintig minuten de tijd was. Feyenoord nam echter gas terug en incasseerde in de slotfase zelfs een tegendoelpunt. Kevin Kelsy kwam een-op-een met Timon Wellenreuther en bleef in die situatie kalm: 7-1.