Rashford vestigt met zoveelste goal bijzonder record; Ten Hag naar laatste acht

Donderdag, 16 maart 2023 om 20:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:44

Manchester United heeft zich donderdag moeiteloos geplaatst voor de kwartfinale van de Europa League. De ploeg van trainer Erik ten Hag verdedigde al een 4-1 voorsprong en wist ook op Spaanse bodem van Real Betis te winnen: 0-1. Matchwinner Marcus Rashford vestigde met zijn 27ste van het seizoen een bijzonder record: hij werd de jongste speler ooit die er namens United 25 maakte in Europa.

United zat door de 4-1 van vorige week al op rozen en dus had Ten Hag de gelegenheid om te rouleren. Ten opzichte van het duel op Old Trafford verschenen Harry Maguire, Facundo Pellistri en ook Tyrell Malacia aan de aftrap. Voor Pellistri was het zijn eerste (!) basisplek sinds zijn komst in 2020, terwijl Malacia op 1 maart voor het laatst mocht beginnen. Het duo zag de gastheren het sterkst voor de dag komen in de eerste helft ooit van United in het Estadio Benito Villamarín.

De 41-jarige Joaquín vuurde in minuut elf op het doel van David de Gea, maar zag zijn inzet op de paal uiteenspatten. De Gea moest even later zelf ingrijpen toen Aitor Rubal Juanmi een-op-een met de Spaanse goalie zette. Daarbij leek het te blijven voor rust, tot Pellistri aan de overzijde voor vuurwerk zorgde. De basisdebutant kreeg de bal na een vrije trap voor zijn voeten en volleerde via de grond op de paal.

Spits Wout Weghorst kwam slechts een teenlengte tekort om de poging van Pellistri tot doelpunt te promoveren. Het doelpunt van United volgde tien minuten na rust alsnog. Rashford kon in alle vrijheid aanleggen op zo'n twintig meter van het doel en liet Rui Silva kansloos met een venijnige uithaal. Ten Hag rekende de buit binnen en besloot zijn goudhaantje direct naar de kant te halen. De Tukker kreeg gelijk: Betis kwam er tot en met het laatste fluitsignaal niet meer aan te pas.