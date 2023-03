‘Feyenoords Conference League-plezier mag volledig op conto van Van der Sar’

Donderdag, 16 maart 2023 om 19:45 • Tom Rofekamp

Freek Jansen vindt dat Edwin van der Sar meer eer toekomt dan hij krijgt. De algemeen directeur van Ajax is volgens de journalist en clubwatcher van de Amsterdammers zeer ijverig achter de schermen, wat in het verleden al vaak zijn vruchten heeft afgeworpen. Jansen noemt in de Pak Schaal Podcast meerdere voorbeelden van de successen van Van der Sar, waarbij dat van de Conference League het meest de aandacht trekt.

Van der Sar is met name dit seizoen regelmatig mikpunt van spot in de voetbalwereld. Zijn leiderschap is in zowel supporters- als analistenkringen geregeld im Frage, terwijl ook zijn persoptredens vaak onder vuur liggen. Hoewel Jansen toegeeft 'dat Van der Sar er op de bepalende momenten slecht uitkomt', wil hij ook een lans breken voor de algemeen directeur van Ajax.

"De Conference League, waar Feyenoord zo veel plezier van heeft gehad, is volledig op het conto van Van der Sar te schrijven", start Jansen zijn betoog. "Hij heeft dat met een commissie van de grond gekregen.". De journalist noemt daarop ook het ageren tegen de Super League, toen de plannen daarvoor bekend werden in april 2021. "Toen Ajax twee jaar geleden de bekerfinale won, was iedereen dat bij Ajax aan het vieren. En Van der Sar zat ergens in een kantoortje een vergadering met de ECA (European Club Assocation, red.) over de Super League te leiden."

Precies die ijver is echter ook Van der Sars valkuil, zo moet Jansen concluderen. "Hij doet op de achtergrond superveel goed werk. Je hoort dat hij binnen de organisatie hartstikke veel doet, alleen hij zit er ook bij terwijl er al dertien maanden geen technisch directeur zit. En hij zit erbij wanneer er er een transferzomer aan de hand van een zaakwaarnemer wordt gedaan. Er gaat gewoon veel mis en dus is de kritiek terecht, maar het is soms ook wat kort door de bocht."