Southgate heeft lak aan 262-voudig gokdelict en gunt kans op Engels debuut

Donderdag, 16 maart 2023 om 17:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:13

Gareth Southgate heeft zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor de start van de EK-kwalificatie. De Engelse bondscoach besluit opvallend genoeg een plek in te ruimen voor Ivan Toney, die zo ondanks het tegen hem lopende onderzoek mag hopen op een debuut voor the Three Lions. De spits van Brentford wordt verdacht van het veelvoudig breken van de gokregels.

Begin maart werd bekend dat de Engelse bond (FA) Toney aanklaagde omdat hij liefst 262 keer de gokregels zou hebben overtreden. De overtredingen, die plaatsvonden tussen februari 2017 en januari 2021, werden daarbij voor het merendeel toegegeven door de 27-jarige goalgetter. Een schorsing van minimaal zes maanden dreigt, maar het belet Southgate niet de man in vorm alsnog op te roepen.

De 52-jarige oefenmeester kiest Toney als een van de zes aanvallers in zijn 25-koppige selectie. Naast de Brentford-spits prijken ook de namen van Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Phil Foden en Jack Grealish op de lijst. Kane is captain onder Southgate en verschijnt naar alle waarschijnlijkheid op het startformulier in het openingsduel. Toney, die dit seizoen liefst zestien scoorde in 24 Premier League-duels, zal zo moeten hopen op een invalbeurt.

De meest opvallende namen die ontbreken zijn die van Trent Alexander-Arnold en Raheem Sterling. Eerstgenoemde wordt gepasseerd, terwijl Sterling niet fit genoeg is bevonden. Ook Ben White, Conor Coady en Callum Wilson ontbreken ten opzichte van de WK-selectie; Harry Maguire mag ondanks zijn reserverol bij Manchester United 'gewoon' opdraven voor de aankomende interlandperiode. Engeland opent de kwalificatie op 23 maart in en tegen Italië, terwijl Oekraïne drie dagen later tegenstander is op Wembley.

De volledige Engelse selectie:

Keepers: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Verdedigers: Ben Chilwell (Chelsea), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Harry Maguire, Luke Shaw (beiden Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City)

Middenvelders: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Connor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Declan Rice (West Ham United), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City)

Aanvallers: Phil Foden, Jack Grealish (beiden Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford)