Jansen voert één wijziging door in basis AZ voor wedstrijd tegen Lazio

Donderdag, 16 maart 2023 om 19:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:02

AZ heeft de opstelling bekendgemaakt voor de return tegen Lazio in de achtste finale van de Conference League. Pascal Jansen voert één wijziging door in zijn basiself ten opzichte van afgelopen zaterdag, toen de Alkmaarders met 1-0 te sterk waren voor FC Groningen. Yukinari Sugawara, die tegen Groningen vanwege een schorsing ontbrak en werd vervangen door Fedde de Jong, keert terug in de basis. AZ verdedigt donderdagavond in eigen huis een 1-2 voorsprong. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Onder de Alkmaarse lat staat wederom Mathew Ryan, met voor hem een viermansverdediging die bestaat uit Yukinari Sugawara, Wouter Goes, Pantelis Hatzidiakos en Milos Kerkez. Het middenveld wordt gevormd door Tijjani Reijnders, Sven Mijnans en Jordy Clasie, terwijl voorin Jens Odgaard, Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson voor de doelpunten moeten gaan zorgen. De basiself is daarmee exact hetzelfde als vorige week dinsdag tegen Lazio.

AZ is na de 1-2 zege in Rome dicht bij zijn eerste kwartfinale in een Europees toernooi sinds het seizoen 2013/14. De Alkmaarders kunnen donderdag niet beschikken over Dani de Wit, Riechedly Bazoer, Bruno Martins Indi, Sam Beukema, Zinho Vanheusden en Sem Westerveld. Pavlidis kwam donderdagavond tot scoren in het Stadio Olimpico en ontpopt zich steeds meer tot bepalende speler van AZ. De Griek heeft ook gezien dat de Noord-Hollanders in Rome de eerste twintig minuten werden overlopen. “Dat kan niet in eigen huis. Wij willen onze eigen wedstrijd spelen, met ons eigen tempo.” Na de openingstreffer van Pedro bezorgden Pavlidis en Kerkez AZ de zege. De ploeg van Jansen kan buigen op een hoopvolle statistiek: dit seizoen wist alleen Feyenoord AZ in Alkmaar te kloppen.

Lazio-trainer Maurizio Sarri moet het nog altijd stellen zonder Ciro Immobile, die kampt met een spierblessure. Elseid Hysaj is er ook niet bij, evenals Luis Alberto. Laatstgenoemde viel uit in het Serie A-duel met Bologna, waar Lazio niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel. Sarri geeft prioriteit aan de competitie en kondigde daarom al aan tegen AZ te gaan rouleren. "We spelen sinds 4 januari om de drie dagen", legde Sarri uit. "Dat is gekkenwerk." De focus van Lazio ligt op zondag, wanneer de derby tegen AS Roma op het programma staat. Gezien de stand een extra beladen duel. Eerst dus het duel in het AFAS Stadion. Over het veld was Sarri woensdag totaal niet te spreken. “Het veld hierbuiten is onacceptabel. Ik ben de enige overgebleven dinosaurus die naar dit soort zaken kijkt."

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson.

Opstelling Lazio:: Provedel; Marusic, Gila, Casale, Pellegrini; Milinkovic-Savic, Vecino, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni.