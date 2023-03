Aboutaleb helder over terugkeer Ajax-fans: ‘Laten we elkaar niet gek maken'

Donderdag, 16 maart 2023 om 17:18 • Bart DHanis • Laatste update: 17:21

Als het aan burgemeester Ahmed Aboutaleb ligt, keren Ajax-supporters niet terug in de Kuip, zo heeft de burgervader laten weten tegenover RTV Rijnmond. Leefbaar Rotterdam wilde dat er opnieuw naar het uitsupporter-verbod zou worden gekeken, maar krijgt nul op het rekest van de Rotterdamse burgemeester. “Het is te onveilig en je jaagt de stad op enorme kosten.”

Ajax-supporters zijn al veertien jaar niet meer welkom bij de Klassieker in Rotterdam. Dat besluit werd toen genomen na ernstige rellen rondom De Kuip. Een aantal jaar geleden werd de maatregel verlengd en als het aan Aboutaleb ligt, houdt het verbod nog lang stand. “Er zouden enorme veiligheidsmaatregelen nodig zijn en er is een groot veiligheidsrisico. Rond De Kuip zou een muur van drie zeecontainers hoog moeten staan en we zouden duizend politie-agenten moeten inzetten. Dat kost enorm veel geld. Bovendien wil de politie het niet.”

Eerder dit seizoen werd volgens de Rotterdamse burgemeester nog pijnlijk duidelijk waarom het toelaten van Ajax-fans bij de Klassieker totaal geen goed idee zou zijn. “Laten we elkaar niet gek maken. We zagen bij de laatste Klassieker dat er drieduizend supporters op de dijk stonden te wachten op de anonieme spelersbus van Ajax. Omdat er geen Ajax-supporters waren gingen ze dan maar vechten met de ME.”

De enige manier waarop Aboutaleb zou overwegen om toch uitsupporters toe te laten in Rotterdam, is als er gegarandeerd kan worden dat alles normaal en veilig zal verlopen. “Het stadion volledig omheinen met hekken van drie meter hoog om de spelers en supporters van Ajax veilig naar binnen te laten: daar ga ik niet aan beginnen. Ik ben bereid om als er een plan ligt, te praten over onder welke omstandigheden het mogelijk is om een proef te doen met het geleidelijk toelaten van uitsupporters.”