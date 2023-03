UniBoost: 100x je inzet voor jouw favoriet bij Ajax - Feyenoord!

Vrijdag, 17 maart 2023 om 10:00 • Davey de Laat • Laatste update: 23:50

Ajax krijgt zondag de kans om de koppositie in de Eredivisie te pakken als het in de eigen Johan Cruijff Arena weet af te rekenen met aartsrivaal Feyenoord. De achterstand bedraagt momenteel drie punten in het voordeel van de Rotterdammers, maar de ploeg van interim-trainer John Heitinga heeft een beter doelsaldo. Voor dit schitterende affiche heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win honderd keer je inzet bij winst van Ajax óf Feyenoord. Aan jou de keuze. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 100 euro winst kan pakken.

Ajax stond na het ontslag van Alfred Schreuder op 26 januari vijfde in de Eredivisie. De Amsterdammers hebben zich onder Heitinga opgericht en zeven keer achter elkaar gewonnen in de competitie, waardoor de achterstand beperkt is op de koploper. In Europa was Ajax minder succesvol en verloor het in de tussenronde van 1. FC Union Berlin. In De Klassieker kan de landskampioen Feyenoord een tik geven in de titelrace en is prolongatie weer mogelijk.

Feyenoord gaat voor het eerst sinds 2005 weer proberen te winnen in de Johan Cruijff Arena. Destijds waren Salomon Kalou en Dirk Kuijt de doelpuntenmakers in een 1-2 overwinning. De laatste weken gaat het in de competitie moeizaam voor de ploeg van trainer Arne Slot. In De Kuip werd twee keer achter elkaar met nipte cijfers gewonnen van laagvliegers FC Groningen (1-0) en FC Volendam (2-1). Op papier heeft Feyenoord een makkelijker programma dan de concurrentie, maar kampioensdruk kan veel doen.

