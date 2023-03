Heitinga ziet pupil uit dal kruipen: ‘Deze spelers kunnen een duel beslissen'

John Heitinga ziet dat Steven Bergwijn zijn vorm begint te hervinden. De 25-jarige vleugelspits doorbrak afgelopen zondag een lange doelpuntendroogte in de Eredivisie en ook zijn trainer merkt dat zijn pupil op de goede weg is. "De gretigheid en motivatie zijn zichtbaar", spreekt Heitinga op de persconferentie in de aanloop naar De Klassieker.

Bergwijn tekende zondag tegen sc Heerenveen (2-4 winst) voor de 0-3 en deed daarmee zijn eerste Eredivisie-goal sinds 12 november noteren. Dat kan ook Heitinga bekoren. "De gretigheid en motivatie zijn zichtbaar. Niet alleen bij Stevie, maar ook bij andere spelers. Maar dit zijn wel spelers die een wedstrijd kunnen beslissen", spreekt Ajax' interim-trainer donderdag.

De zomeraanwinst begon nog flitsend aan het seizoen met acht goals in zijn eerste zeven wedstrijden, maar viel daarna zwaar terug. Dat riep veel vragen op voor Heitinga, toen hij na het ontslag van Alfred Schreuder instapte. "Steven is teruggekomen met een bepaalde ambitie en wil op het hoogste niveau spelen", zegt Heitinga. "Dan is de vraag hoe je hem in zijn kracht gaat krijgen, in combinatie met Owen (Wijndal, red.) of een andere back. We moet elkaar in elkaars kracht brengen."

Heitinga hoopt op Europees succes voor Feyenoord: 'Maar wel na verlenging'

Ook gaat Heitinga in op het donderdagse Europa League-duel van Feyenoord. De Rotterdammers spelen drie dagen voor De Klassieker de return van het tweeluik tegen Shakhtar Donetsk, waarvan de eerste editie in 1-1 eindigde. "Ik denk dat voor het Nederlandse voetbal goed is als Feyenoord wint. Maar wel na verlenging", sluit Heitinga grappend af.