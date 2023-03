Perschef van Ajax grijpt in na vraag over Feyenoord: ‘Heb je andere vragen?’

Donderdag, 16 maart 2023 om 15:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:23

John Heitinga heeft donderdagmiddag tijdens de persconferentie vooruitgeblikt op de Klassieker van aanstaande zondag tussen Ajax en Feyenoord. Waar de Rotterdammers donderdagavond nog in actie komen in de Europa League tegen Shakhtar Donetsk, heeft de ploeg van Heitinga zich de hele week kunnen voorbereiden op de clash in de Johan Cruijff ArenA. De Ajax-coach hoopt dat Feyenoord een zware avond tegemoet gaat tegen Shakhtar.

"Ga jij vanavond Feyenoord kijken?", steekt NOS-verslaggever Ragnar Niemeijer van wal. "In de blessuretijd. Ik denk dat het voor het Nederlandse voetbal goed is dat Feyenoord wint, maar dan wel het liefst na verlenging", antwoordt Heitinga. "Ben jij ook voor Feyenoord vanavond?", gaat Niemeijer verder. "Nee, ik ben voor Ajax. Nogmaals, het zou voor het Nederlandse voetbal mooi zijn als Feyenoord wint, maar dan wel na verlenging. Wij zijn Nederlanders en willen graag op het hoogste podium spelen. Ik denk dat dat ook goed is voor de ontwikkeling en het Nederlands elftal."

"Je hoort neutralen dan vaak zeggen: 'Als er een Nederlandse club in Europa speelt, ben ik op dat moment voor Feyenoord'", probeert Niemeijer het nog een keer. Perschef Miel Brinkhuis van Ajax voelt zich vervolgens genoodzaakt om in te grijpen. "Heb je nog andere vragen, Ragnar?", vraagt hij beleefd. Niemeijer houdt daarna niet op over Feyenoord en is benieuwd of Heitinga hoopt dat bepaalde spelers 'een tikkie' krijgen tegen Shakhtar. "Ik richt me vooral op mijn eigen spelers en wij bereiden ons goed voor", antwoordt de Ajax-coach.

Heitinga denkt niet dat de wedstrijd van donderdagavond invloed heeft op het spel van Feyenoord in de Klassieker. "Voor de Klassieker hoef je de batterij niet op te laden", aldus de man die de kraker als speler nooit verloor. "Ik denk dat beide teams gretig zijn en er het maximale uit willen halen. Ik heb ook de Merseyside Derby gespeeld en de Madrileense derby. Een Klassieker is een wedstrijd op zich. Dan tellen geen excuses, ben je niet moe en moet je mentaal sterk zijn. Of je nou een wedstrijd in de benen hebt of niet, die wedstrijd moet je winnen."