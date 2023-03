Ten Hag laat Malacia weer eens starten en beloont goede invalbeurt in heenduel

Donderdag, 16 maart 2023 om 17:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:23

Erik ten Hag heeft zijn elftal voor het Europa League-duel met Real Betis flink omgegooid ten opzichte van afgelopen weekend. Tegen Southampton (0-0) stonden Raphaël Varane, Luke Shaw, Jadon Sancho en Antony in de basis. Zij worden nu vervangen door aanvoerder Harry Maguire, Tyrell Malacia, Fred en Facundo Pellistri. Laatstgenoemde maakte vorige week in de 4-1 gewonnen wedstrijd tegen tegen Real Betis een gretige indruk. Voor Malacia is het zijn eerste basisplek sinds 1 maart. Toen stond hij aan de aftrap tegen West Ham United. De wedstrijd begint om 18.45 uur en is te zien op ESPN 1.

Maguire begint donderdagavond centraal achterin bij United. Hij krijgt de voorkeur boven de net van een blessure herstelde Victor Lindelöf. Lisandro Martínez, Malacia en Aaron Wan-Bissaka maken de verdediging compleet. Voor de verdedigers staat het Braziliaanse blok van Fred en Casemiro. Bruno Fernandes begint zoals gewoonlijk op de nummer 10-positie. Marcus Rashford, Wout Weghorst en Pellistri moeten voor de doelpunten gaan zorgen. Voor Pellistri is het zijn eerste basisplek bij United sinds zijn komst in 2020.

Na de 4-1 nederlaag in de heenwedstrijd op Old Trafford wacht Betis een hels karwei om kwalificatie voor de kwartfinale te bewerkstelligen. De ploeg van trainer Manuel Pellegrini heeft minimaal drie doelpunten nodig en zal daarbij het gemis van Nabil Fekir voelen. De Franse technicus is herstellende van een knieblessure en komt dit seizoen niet meer in actie. Daarnaast ontbreken ook de eveneens geblesseerden Luiz Felipe en Juan Cruz. Bovendien is Betis de laatste tijd niet al te succesvol in eigen huis. Slechts één van de laatste zeven wedstrijden in het eigen Estadio Benito Villamarín werden gewonnen, al vergaarden de manschappen van Pellegrini wel elf punten uit de laatste vijf wedstrijden. “Het zal niet makkelijk worden, omdat we tegen een groot team als United spelen”, vertelde Pellegrini. “Maar het lijdt geen twijfel dat we ervoor gaan.”

Ondanks de riante 4-1 zege uit de heenwedstrijd heeft Ten Hag te maken met de nodige zorgen. Zo heeft Alejandro Garnacho zich in de ziekenboeg gemeld bij Donny van de Beek en Christian Eriksen, is Antony niet meegereisd vanwege ziekte en zijn Nathan Bishop, Zidane Iqbal, Kobbie Mainoo en Anthony Martial ook niet beschikbaar. Meevaller is de terugkeer van Marcel Sabitzer en Lindelöf, terwijl Casemiro er in Spanje ook gewoon bij is. De Braziliaan moet na zijn tweede rode kaart in de Premier League dit seizoen vier competitiewedstrijden toekijken. Marcus Rashford verkeert in blakende vorm en is bovendien de topscorer van United op Spaanse bodem. De aanvaller maakte vier doelpunten in het Zuid-Europese land en doet het daarmee beter dan onder meer Ruud van Nistelrooij, die op twee goals bleef steken.

Opstelling Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Pezella, Edgar González, Abner Vinicius; Rodriguez, William Carvalho; Aitor Ruibal, Joaquín, Juanmi; Ayoze Pérez.

Opstelling Manchester United: De Gea; Malacia, Maguire, Martínez, Wan-Bissaka; Fred, Casemiro; Rashford, Bruno Fernandes, Pellistri; Weghorst.