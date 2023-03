Tienertalent maakt indruk in de KKD: ‘Ik kan beter voetballen dan autorijden’

Donderdag, 16 maart 2023 om 15:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:16

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Stije Resink, die vorige maand zijn contract bij Almere City verlengde en al geruime tijd niet meer uit de basiself van trainer Alex Pastoor is weg te denken.

Door Jordi Tomasowa

“Ik heb net een rijles gehad, dus ik ga zo even relaxen”, antwoordt Resink, wanneer hij wordt gevraagd of hij vanmiddag nog iets op de planning heeft staan. “Of het goed ging? Het kan altijd beter. Ik kan beter voetballen dan autorijden”, zegt hij lachend. “Maar daarom heb ik rijlessen, dus dat komt uiteindelijk echt wel goed.” Wie Resink ziet voetballen zou bijna vergeten dat hij nog altijd pas negentien jaar is. Toch heeft de jonge middenvelder inmiddels al 54 wedstrijden in het shirt van Almere achter zijn naam staan.

De 0-1 zege op FC Eindhoven wordt gevierd door Resink en zijn Spaanse ploeggenoten Pascu, Álvaro Peña en Manel Royo.

Resink wekt direct de indruk een makkelijke prater te zijn, alsof hij wekelijks interviews geeft over de goede prestaties met Almere. “Ik ben van mezelf een vrij sociaal persoon, ook binnen onze spelersgroep”, zo geeft hij te kennen. Resink groeide op in Amsterdam en kreeg het voetbal daar met de paplepel ingegoten. “Ik woon vanaf mijn derde op IJburg. Mijn vader was ook een van de oprichters van de voetbalvereniging AFC IJburg, dus het was ook vrij snel duidelijk dat ik daar in de jeugdopleiding zou gaan spelen.”

Op zijn elfde maakte Resink de overstap naar Almere City, nadat hij door zijn ouders was opgegeven voor de talentendagen. “Ik liep ook stage bij FC Volendam. Dat ging een beetje door elkaar heen, maar na twee trainingen op de talentendagen werd ik gescout.” De rechtspoot doorliep uiteindelijk vrijwel de gehele jeugdopleiding van Almere. “Ik heb het hier sowieso altijd heel erg naar mijn zin gehad. Wat ik leuk vind, is dat ik echt vrienden aan die jeugdteams heb overgehouden. Zoals bij vrijwel iedereen in de jeugd, ging het ook bij mij op en neer. Ik heb een aantal blessures gehad.”

In de Onder 17 was hij lichamelijk volgroeid, waarna Resink zichzelf sneller kon ontwikkelen. “Een fraai hoogtepunt beleefde ik vorig jaar, toen we met de Onder 21 landskampioen werden. In de finale rekenden we af met Feyenoord. Dat was wel heel bijzonder. Op mijn zeventiende maakte ik ook al mijn debuut in het eerste elftal. Dat is eigenlijk het absolute hoogtepunt tot nog toe geweest. Als ik terugkijk op die tijd was ik eigenlijk nog een jeugdspeler, dat is twee jaar geleden. We wonnen tijdens mijn debuut met 2-5 van Jong AZ, dat was een heel mooi moment.”

Vorig seizoen maakte Resink de definitieve overstap naar het eerste elftal van Almere. Direct aanhaken zat er echter niet in. “We kregen een nieuwe trainer met Gertjan Verbeek. Ik moest wennen aan de competitie, maar ook qua resultaten presteerden we gewoon niet goed. Dat merk je dan ook wel in je eigen spel. Het is als jonge jongen dan extra moeilijk om er bovenuit te stijgen.” Resink had hierdoor meer tijd nodig om zich aan te passen. “Verbeek werd vanwege de mindere resultaten ontslagen en we kregen met Alex Pastoor een nieuwe trainer voor de groep. Ik denk dat het wel heel leerzaam was, juist door al die chaos. Dat heb ik meegemaakt. Ik kan nu meer relativeren, mezelf makkelijker focussen en laat me niet meer afleiden door alles eromheen.”

Trainers zijn een stuk directer dan je in de jeugd gewend bent”, vervolgt Resink. “In het begin kun je er best een beetje onzeker van worden als je aangepakt wordt, maar daar moet je gewoon in mee. Je wordt daar ook hard van, dat is wel belangrijk. Ik vind mezelf nu al een stuk volwassener daarin staan dan hoe ik dat destijds deed.”

De middenvelder benadrukt dat hij met Verbeek wel gewoon een goede band heeft gehad. “Zolang het goed gaat en je speelt veel, dan is iedereen vrolijk. Bij Gertjan vielen de resultaten tegen, waardoor de sfeer op de club simpelweg wat minder was. Hij is een persoonlijkheid, net als Pastoor. Maar ook met Alex heb ik nu een goede klik. Het gaat hartstikke goed, ook met de hele ploeg. Dat komt er dit seizoen grotendeels uit. Binnen de selectie is er veel plezier en er hangt een fijne sfeer. Ik denk dat we daardoor ook zo goed presteren.”

Resink maakte eind oktober zijn eerste doelpunt voor Almere. Een treffer waar hij voor zijn gevoel veel te lang tegenaan zat te hikken. Desalniettemin was het er een die hem om meerdere redenen nog lang zal bijblijven. “Het was inderdaad een hele bijzondere avond. We speelden tegen Heracles en stonden bij rust 0-2 achter. Het leek bijna verloren, toen kwam ik er samen met Ilias Alhaft vrijwel direct in de tweede helft in. Volgens mij in de 47ste minuut en ik scoorde in de 48ste minuut. Het ging allemaal zo snel. Mijn doelpunt werd nog omgeroepen en toen maakte Ilias de 2-2. Het werd een hele mooie avond, want we wonnen uiteindelijk met 3-2. Het was groot feest. Ik was ook blij met mijn doelpunt, een zwabberschot van afstand. Voor mij persoonlijk was dat wel een nieuwe mijlpaal.”

In ruim twee jaar tijd heeft Resink al de nodige vlieguren in de Keuken Kampioen Divisie gemaakt. Vooral een van zijn eerste wedstrijden in de Eerste Divisie tegen Jong Ajax staat nog stevig op zijn netvlies. “Mohammed Kudus deed mee. Toen dacht ik wel: zo’n speler zie ik niet heel vaak rondlopen bij ons in de competitie. Je zag wel duidelijk dat hij een te hoog niveau had voor de Keuken Kampioen Divisie. Voor mijn gevoel speelde hij niet eens op honderd procent. Hij is wel echt een hele goede speler. Er lopen wel meer goede jongens rond in de Keuken Kampioen Divisie, maar Kudus laat het natuurlijk nu ook zien bij Ajax 1, waar hij een van de besten is.”

Almere verraste eerder deze maand met de terugkeer van Rajiv van La Parra op de Nederlandse velden. De 31-jarige vleugelaanvaller deed in het buitenland de nodige ervaring op, zo merkte Resink direct. “Hij maakt een hele goede indruk op mij. Rajiv komt als persoon ook heel relaxed over. Hij zit vlak bij mij in de kleedkamer en heeft natuurlijk heel veel ervaring opgedaan bij verschillende clubs in meerdere landen.” Resink vindt het sowieso nuttig om een speler als Van La Parra in de selectie te hebben vanwege diens persoonlijkheid. “Maar buiten dat kan hij ook echt goed voetballen. Dat laat hij bij ons zien op de trainingen en ik verwacht dat hij dat ook gaat doen in de wedstrijden, dus ik denk dat hij zeker een goede aanwinst is voor het team.”

Met Almere ligt Resink nog altijd op poleposition om de derde periodetitel te pakken. Het laatste competitieduel in de periode, thuis tegen Jong FC Utrecht, werd vrijdag echter afgelast wegens sneeuwval. Bij een zege op de Domstedelingen was Almere zeker geweest van de periodetitel. “Dat was heel raar eigenlijk. Ik kan me niet herinneren dat er eerder een wedstrijd van ons is afgelast. Je leeft er wel een hele dag naartoe, ondanks dat een periodetitel voor ons geen prioriteit heeft omdat we ook nog in de race zijn voor directe promotie. Natuurlijk was ik er in mijn achterhoofd wel mee bezig. Ik stond op en dacht: vanavond gaan we vlammen en spelen we voor winst van de periodetitel...”

Resink moest met zijn ploeggenoten vrij snel schakelen omdat er afgelopen maandag alweer een wedstrijd tegen VVV-Venlo op het programma stond. Een inhaaldatum voor het duel met Jong FC Utrecht is nog niet bekend. “Ik ga niet zeggen dat het straks een makkelijke wedstrijd wordt. Dan krijgen we misschien vol de deksel op onze neus. Tegen VVV had iedereen ook het gevoel dat we er lekker in zaten. We gingen met een 1-0 voorsprong de rust in en in de zestigste minuut keken we tegen een 1-3 achterstand aan...”

Resink geeft aan juist tegen Jong-ploegen waakzaam te zijn. “Ze kunnen allemaal goed voetballen en spelen vrijuit. De ene week spelen ze heel goed en de andere week iets minder, dan heb je misschien wel een makkelijkere avond. Beloftenploegen zijn op maandag vaak sterker als er spelers van het eerste elftal meedoen, maar voor ons maakt het in principe niet uit wanneer we deze wedstrijd inhalen.”

Resink in duel met Willem II-middenvelder Meerveld.

Begin vorige maand verlengde Resink zijn contract. Hij ligt nu tot medio 2025 vast in het Yanmar Stadion met een optie voor nog één jaar. Het verlengen van zijn verbintenis was een bewuste keuze. “Mijn contract liep dit seizoen af. Ik heb natuurlijk best wel veel gespeeld en er was ook interesse van andere clubs, maar ik had wel redelijk snel voor mezelf besloten dat ik graag bij Almere wilde blijven.” De middenvelder ziet een rol als dertiende of veertiende man bij een grotere club niet zitten. “Ik ben nog negentien en moet veel minuten maken, dat is voor mij het belangrijkste.”

“De club sprak ook direct veel vertrouwen in mij uit, waardoor ik eigenlijk niet verder hoefde te kijken. Ik doe nu liever eerst meer ervaring bij Almere op en dan kan ik bijvoorbeeld over twee jaar als een iets grotere jongen ergens binnenkomen in plaats van als een jonkie. Ik ken iedereen bij Almere, dus voor mij is het sowieso een fijne omgeving. De club krijgt steeds meer aanzien in Nederland. Het is goed geregeld qua faciliteiten, de spelers die we binnenhalen zijn kwalitatief sterk en we hebben ook echt een goed elftal staan.”

Resink omschrijft zichzelf als een speler die ‘vooral het verschil kan maken aan de bal’. “Ik ben een slimme speler, heb inzicht, een goede pass en een goede dribbel. Ik probeer de aanvallers zo veel mogelijk te bedienen. Ik ben vrij allround en kan ook als box-to-box-middenvelder spelen.” Als fan van Barcelona kan hij genieten van spelers als Frenkie de Jong en Pedri. “Maar wie ik echt heel goed vind, en van wie ik veel kan leren als het gaat om het geven van beslissende passes, is Kevin De Bruyne. Hij haalt altijd een hoog niveau en zet spelers voor de goal. Dat zijn spelers waar ik naar kijk en waar ik veel van probeer op te steken, maar uiteindelijk ben ik geen De Bruyne of De Jong. Ik ben mezelf en probeer zoveel mogelijk mijn eigen stempel op de ploeg te drukken.”

Almere speelt in de komende maanden nog tien competitieduels. Resink kijkt dan ook reikhalzend uit naar het slot van het seizoen. “Ons doel is vrij duidelijk. We willen promoveren naar de Eredivisie. Ik geloof ook dat we dit op korte termijn kunnen bewerkstelligen. Mijn persoonlijke doelstelling is om zoveel mogelijk te spelen, nog meer op te vallen door goede wedstrijden op de mat te leggen. Ik ben een verbindingsspeler, maar mag in de eindfase ook nog wel wat beslissender zijn. Natuurlijk moet een bal nog wel binnen worden geschoten als je een pass geeft, maar dat zijn wel mijn doelstellingen.”

Paspoort

Naam: Stije Resink

Leeftijd: 19

Positie: middenvelder

Lengte: 179 cm

Wedstrijden: 54

Sterke punten: Inzicht, passing en dribbelen