Vijfduizend (!) uitfans zien Kroatisch jeugdteam stunten in UEFA Youth League

Donderdag, 16 maart 2023 om 15:40 • Davey de Laat • Laatste update: 15:57

De Onder 19 van Borussia Dortmund is in de kwartfinale van de UEFA Youth League verrassend uitgeschakeld door het Kroatische Hajduk Split. Er waren maar liefst vijfduizend uitsupporters meegereisd voor het duel in Duitsland. Nederlander Julian Rijkhoff was in de tweede helft nog trefzeker voor die Borussen. Het duel eindigde na 120 minuten in 1-1 en een strafschoppenserie moest uiteindelijk de beslissing brengen. Hajduk Split won, waardoor de Kroatische talenten geschiedenis schrijven en voor het eerst in de halve finale van het jeugdtoernooi staan. Daarin treffen ze AC Milan.

Door een verbouwing aan Stadion Rote Erde speelden de twee jeugdteams de wedstrijd in het Signal Iduna Park. In het reusachtige stadion waren maar liefst zestienduizend toeschouwers aanwezig. Daarbij waren vijfduizend supporters van Hajduk. In de kwartfinale tegen Manchester City waren bij het thuisduel ook al meer dan tienduizend Kroatische fans aanwezig.

Wahnsinn! 5000 Fans von Hajduk Split sind im Dortmunder Signal-Iduna-Park dabei - bei der U19. Der #BVB trifft heute in der Youth League auf die Kroaten. #BVBU19 #BVBHajduk pic.twitter.com/H7cca7ret8 — Funke Sport (@FunkeSport) March 15, 2023

De openingstreffer kwam twintig minuten voor tijd op naam van Mate Antunovic. Vijf minuten later werd de stand gelijkgetrokken door Rijkhoff. De achttienjarige spits was vanaf elf meter foutloos en hielp Dortmund aan een verlenging. In de penaltyreeks werd zeventien keer raak geschoten. Filippo Mané was de ongelukkige bij Dortmund en miste zijn strafschop, waardoor Hajduk doorgaat naar de halve finale. Daarin is Milan de tegenstander.

Hajduk wist zich voor de play-offs van de Youth League te plaatsen door in het 'Domestic Champions Path' Gabala Onder 19 (5-1) en Apolonia Fier Onder 19 (6-1) over twee wedstrijden uit te schakelen. In de zestiende finale won Hajduk met 1-0 van Shakhtar Donetsk en in de achtste finale moest Manchester City zijn meerdere erkennen in de Kroatische verrassing. De ploeg van trainer Marijan Budimir won met 2-1 van the Citizens.