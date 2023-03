‘Teloorgang carrière Dele Alli kent geen einde na keihard bericht van trainer’

Donderdag, 16 maart 2023 om 14:10 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:13

Dele Alli heeft van Besiktas-trainer Senol Günes te horen gekregen dat hij de rest van het seizoen op de tribune zal zitten, zo meldt Takvim. De oefenmeester van de nummer drie van de Süper Lig gaat, wegens de teleurstellende sportieve prestaties van de 26-jarige Engelsman, dit seizoen geen beroep meer op hem doen.

Alli trok de deur ruim een jaar geleden na zeven seizoenen achter zich dicht bij Tottenham Hotspur. De middenvelder tekende een contract tot medio 2024 bij Everton, maar vertrok na dertien wedstrijden alweer. Besiktas bood afgelopen zomer uitkomst met een huurdeal voor één seizoen. In het huurcontract werd tevens een optie tot koop opgenomen.

De 37-voudig Engels international begon met zeven basisplaatsen in de eerste negen competitiewedstrijden – de overige twee duels moest hij aan zich voorbij laten gaan wegens een bovenbeenblessure – veelbelovend aan zijn Turkse avontuur. Vervolgens zat hij vier competitiewedstrijden op rij op de bank, om in de overige duels nog regelmatig in te vallen. In de laatste twee competitieduels van Besiktas, met Ankaragücü (2-1 winst) en Basaksehir (0-2 winst), ontbrak Alli al in de wedstrijdselectie. Nu zou hij dus te horen hebben gekregen dat hij de rest van het seizoen op de tribune zit.

Alli stond jarenlang bekend als toptalent in Engeland. De middenvelder brak door bij MK Dons en dwong na twee seizoenen een toptransfer naar Tottenham af. Het dienstverband in Noord-Londen begon onder Mauricio Pochettino welvarend voor Alli, maar na het vertrek van de Argentijn raakte hij onder José Mourinho uit de gratie bij the Spurs. De Engelsman kon vervolgens Antonio Conte en Frank Lampard ook niet overtuigen, waardoor hij uitweek naar Turkije. Alli keert in de zomer weer terug bij Everton.