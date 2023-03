Van der Vaart noemt aspect waar Ajax ‘veel bedrevener’ in is dan Feyenoord

Donderdag, 16 maart 2023 om 13:54 • Bart DHanis • Laatste update: 13:55

Rafael van der Vaart heeft er alle vertrouwen in dat Ajax komende zondag weer koploper van de Eredivisie is. Volgens de oud-middenvelder van de Amsterdammers is verliezen van aartsrivaal Feyenoord geen optie. "Het wordt 3-0, want ze mogen niet verliezen. Als dat wel gebeurt, dan is het beslist. Zeker als je naar het programma kijkt van beide teams", aldus Van der Vaart in gesprek met Ajax Life.

De 109-voudig Oranje-international geeft toe dat Feyenoord een sterk team heeft en dat Ajax moet oppassen voor de counter. “Ajax wordt vaak geklopt op de counter en Feyenoord is daar heel sterk in.” Aan de bal vindt Van der Vaart de Rotterdammers slechts ‘oké’. “Ajax is daar veel meer bedreven in. Spelers als Dusan Tadic en Steven Bergwijn raken in vorm, met Kudus erbij als absolute uitblinker denk ik dat dat Ajax een overwinning gaat boeken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook kan het publiek in de Johan Cruijff ArenA een grote rol van betekenis spelen in de Klassieker van komend weekend, meent Van der Vaart. “De steun van het publiek helpt altijd. Dat moet je echt niet onderschatten. Ik denk dat Ajax thuis tegen Feyenoord een Europese sfeer moet creëren. Alsof het een ouderwetse Champions League-avond betreft. Dit zijn wel de wedstrijden waar het om gaat, waarin het moet gebeuren. Dan moeten de supporters er volle bak achterstaan”, aldus de oud-speler van onder meer Real Madrid en Tottenham Hotspur.

Van der Vaart is in het interview met het supportersblad tevens lovend over kersverse Ajax-trainer John Heitinga. "Ik had eigenlijk nooit verwacht dat hij zo snel de trainer van het eerste van Ajax zou worden, maar ik denk dat hij het momenteel heel goed doet. Ik vind dat hij enorm is gegroeid in zijn rol. Hij komt goed en duidelijk over in zijn interviews en durft in te grijpen met tijdige wissels. Ik ben tevreden”, sluit de veertigjarige analist af.