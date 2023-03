Nieuwe tegenvaller voor Liverpool en Klopp: einde seizoen voor revelatie

Donderdag, 16 maart 2023 om 12:27 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:45

Stefan Bajcetic komt dit seizoen niet meer in actie voor Liverpool, zo meldt hij op Instagram. De pas achttienjarige Spanjaard heeft een niet nader genoemde blessure opgelopen en die is zo ernstig, dat zijn seizoen erop zit. “Ik verzeker jullie dat ik mijn best ga doen om sterker dan ooit terug te komen”, aldus Bajcetic.

De verdedigende middenvelder was dit seizoen bezig aan zijn grote doorbraak bij Liverpool. Bajcetic kwam in januari 2021 over van de jeugdopleiding van Celta de Vigo en maakte eerder dit seizoen, eind augustus in het thuisduel met AFC Bournemouth (9-0), zijn debuut in de hoofdmacht van the Reds. Sindsdien deed Jürgen Klopp nog achttien keer een beroep op de jongeling. Bajcetic stond in de heenwedstrijd tegen Real Madrid (2-5 verlies) in de Champions League nog in de basis.

Woensdagavond ontbrak de Spanjaard al in de wedstrijdselectie tijdens de return in Madrid (1-0). “Ik heb helaas een blessure opgelopen die me tot het einde van dit seizoen aan de kant houdt”, luidt de uitleg van Bajcetic op Instagram. “Het is ontzettend verdrietig om afscheid te nemen van dit geweldige seizoen voor mij, maar ik besef dat dit onderdeel is van het voetbal en dat dit me alleen maar sterker maakt in fysiek en mentaal opzicht. Ik wil jullie, de supporters, graag bedanken voor jullie steun dit seizoen en ik verzeker jullie dat ik mijn best ga doen om sterker dan ooit terug te komen.”

Het is een nieuwe tegenvaller voor Klopp, die al een moeizaam seizoen draait met Liverpool. The Reds haalden ruim twee weken geleden flink uit tegen aartsrivaal Manchester United (7-0), om het duel erna te verliezen van Bournemouth (1-0). Liverpool staat momenteel zesde in de Premier League, op zes punten afstand van de vierde plek die aan het einde van het seizoen genoeg is voor Champions League-voetbal. Tottenham Hotspur, dat die plaats nu bezet, heeft wel één wedstrijd meer gespeeld dan de ploeg van Klopp.