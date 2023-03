Ronaldo weet waar hij aan toe is onder nieuwe bondscoach Martínez

Donderdag, 16 maart 2023 om 13:05 • Davey de Laat • Laatste update: 13:19

Cristiano Ronaldo zal worden opgenomen in de selectie van Portugal voor de EK-kwalificatiewedstrijden van deze maand tegen Liechtenstein en Luxemburg, dat meldt the Athletic. Bondscoach Roberto Martínez heeft deze week met de aanvaller gesproken voordat hij de beslissing nam om hem op te roepen. Onder Fernando Santos was de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar op het WK in Qatar na de groepsfase niet meer onomstreden.

De 38-jarige Ronaldo was eerder terughoudend over zijn internationale toekomst na de uitschakeling van Portugal in de kwartfinale door Marokko op het WK in Qatar. De voormalig aanvaller van Manchester United en Real Madrid is met zijn transfer naar het Saudische Al-Nassr van het Europese podium verdwenen, maar voelt zich nog altijd geroepen om zijn land te vertegenwoordigen. De uitnodiging om zich weer te melden bij de nationale ploeg heeft hij dan ook geaccepteerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ronaldo is momenteel de speler met de meeste interlands achter zijn naam, naast Bader Al-Mutawa uit Koeweit, die zelf in actie zal komen tegen de Filippijnen op dezelfde dag dat Portugal Liechtenstein ontvangt. Voor Martínez zal die wedstrijd zijn eerste zijn sinds hij het roer overnam van Santos. Laatstgenoemde vertrok op zijn beurt naar de Poolse voetbalbond. Martínez wordt de vijfde bondscoach onder wie Ronaldo speelminuten gaat maken in zijn twintigjarige interlandcarrière.

De bondscoach van Portugal sprak bij zijn aanstelling al lovende woorden over Ronaldo. “Hij speelt al negentien jaar bij de nationale ploeg en verdient respect. Het is aan mij om na die gesprekken te kijken met welke spelers we naar het EK willen toewerken.” Het is niet de eerste keer dat Martínez lovend is over oudgedienden. In zijn tijd bij België hield hij spelers als Jan Vertonghen en Eden Hazard, die volgens de media over de top waren, continu het hand boven het hoofd. Het leidde echter nooit tot grote successen met de Rode Duivels.