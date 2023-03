Infantino herkozen als FIFA-voorzitter: ‘Weet dat veel mensen van me houden’

Donderdag, 16 maart 2023 om 11:12 • Noel Korteweg

Gianni Infantino is donderdag herkozen als voorzitter van de FIFA. De 52-jarige Zwitser had geen tegenkandidaat, waardoor de wereldvoetbalbond het niet nodig achtte om alle aangesloten bonden te laten stemmen. De KNVB bracht hun stem wel uit op Infantino, maar landen als Zweden, Duitsland en Noorwegen lieten eerder al weten dat ze de herverkiezing van de voorzitter niet steunen.

Infantino bedankte de aanwezigen op het congres in de Rwandese hoofdstad Kigali, waar de herverkiezing plaatsvond. “Het is een enorme eer en een grote verantwoordelijkheid om voorzitter van de wereldvoetbalbond te zijn. Ik weet dat er hier heel veel mensen zijn die van me houden. Ik weet ook dat er een paar mij haten. Ik houd van jullie allemaal, vooral vandaag natuurlijk.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Zwitser benoemde ‘de successen’ die hij de afgelopen jaren heeft geboekt, waaronder ‘het beste WK ooit’ in Qatar. “Als een CEO van een bedrijf dat zou doen, dan zouden de aandeelhouders hem voor altijd willen behouden. Ik ben hier voor een extra vier jaar.” Infantino volgde Sepp Blatter in 2016 op als voorzitter nadat laatstgenoemde onder druk was opgestapt. Ook tijdens de herverkiezing in 2019 had Infantino geen tegenkandidaat, waardoor hij nu officieel gezien aan zijn derde termijn begint.

De FIFA ziet dat echter anders, omdat ‘Infantino tussen 2016 en 2019 de termijn van Blatter afmaakte’. De wereldvoetbalbond beschouwt de termijn waar de Zwitser nu aan begint, de periode van 2023 tot 2027, daarom als zijn tweede termijn. Een FIFA-voorzitter mag maximaal drie termijnen blijven zitten. Het is dus mogelijk dat Infantino in 2027 opnieuw herkozen wordt en er nog eens vier jaar aan vastplakt.

KNVB steunt Infantino

De Nederlandse voetbalbond liet eind vorig jaar al weten dat het de herverkiezing van Infantino steunde, ‘omdat het geen zin heeft om de steun in te trekken’. De KNVB heeft wel enkele voorwaarden opgesteld. Zo wil de bond dat de criteria wat betreft mensenrechten beter worden opgesteld en gehandhaafd voor landen die grote toernooien willen organiseren. Ook vindt de KNVB dat de FIFA en UEFA beter moeten gaan samenwerken, bijvoorbeeld over de internationale speelkalender voor de Europese clubs en landen.