Dembélé duikt op bij Sunderland: 'The most random thing you'll see today'

Donderdag, 16 maart 2023 om 10:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:46

Ousmane Dembélé heeft woensdagavond voor flink wat verbaasde gezichten gezorgd in Engeland, waar hij aandachtig toeschouwer was bij het Championship-duel tussen Sunderland en Sheffield United (1-2). De aanvaller van Barcelona werd gevangen door de camera's in het bijzijn van Sunderland-eigenaar Kyril Louis-Dreyfus. De twee zijn al jaren goed bevriend met elkaar.

Het moet voor veel Sunderland-fans een rare gewaarwording zijn geweest, toen tijdens het thuisduel met Sheffield ineens Dembélé vol in beeld werd genomen. De Franse buitenspeler werd opgemerkt door de camera's van Sky Sports terwijl hij een onderonsje had met Louis-Dreyfus. Op Twitter ontstond al snel een storm aan reacties. "Contracteer hem", was een veelgehoorde reactie. ESPN omschreef het als 'the most random thing you'll see today'.

Dembele was in attendance for Sunderland vs. Sheffield United tonight... Possibly the most random thing you'll see today ?? pic.twitter.com/snM2DXA8yz — ESPN FC (@ESPNFC) March 15, 2023

Dembélé ligt sinds de uitwedstrijd bij Girona in de lappenmand bij Barcelona en maakte van de gelegenheid gebruik om tijdens een paar vrije dagen af te reizen naar Sunderland. De 35-voudig Frans international is, net als onder meer Michy Batshuayi, goed bevriend met eigenaar Louis-Dreyfus en liet zich in het verleden al verschillende keren op de foto zetten met de Franse zakenman. Ook feliciteerde hij Sunderland vorig jaar via Instagram met de promotie.

Fans van Sunderland die serieus rekening hielden met de komst van Dembélé komen echter bedrogen uit. De aanvaller tekende vorig jaar zomer een nieuw contract tot medio 2024 bij Barcelona. Dit kalenderjaar kwam Dembélé echter nog niet veel in actie. De flankspeler raakte in de uitwedstrijd bij Girona geblesseerd aan zijn hamstring en ligt sindsdien uit de roulatie. Hij ziet onder meer de Clásico van komende zondag tegen Real Madrid aan zijn neus voorbij gaan.