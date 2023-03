Eindhovens Dagblad blaast interesse PSV in Zerrouki nieuw leven in

Donderdag, 16 maart 2023 om 09:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:09

Ramiz Zerrouki staat nog altijd op verlanglijstje van PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad te onthullen. De middenvelder van FC Twente maakt een uitstekend seizoen door en moet in het Philips Stadion als opvolger dienen van Ibrahim Sangaré. Van laatstgenoemde wordt verwacht dat hij deze zomer voor vele miljoenen een transfer maakt naar het buitenland. PSV bestudeert naast Zerrouki nog 'tal van mogelijkheden' in binnen- en buitenland.

Sangaré is bezig aan zijn derde seizoen bij PSV en heeft een clausule in zijn contract dat hij komende zomer voor 37 miljoen euro is op te halen. De defensieve middenvelder kon afgelopen winter al rekenen op interesse van Chelsea, dat veertig miljoen over had voor zijn diensten. Ook Aston Villa, Leicester City en Newcastle United toonden in een eerder stadium al interesse in de Ivoriaans international. In Eindhoven wordt ondertussen doorgeschakeld en de zoektocht naar een geschikte opvolger gestart.

Een van de kandidaten die nog steeds hoog op het wensenlijstje staat is Zerrouki. De middenvelder beschikt bij FC Twente over een contract tot medio 2024 met de optie op een extra jaar. Geïnteresseerde clubs dienen dan ook met een flinke transfersom over de brug te komen. Feyenoord waagde afgelopen winter al een serieuze poging om Zerrouki naar De Kuip te halen, maar moest toezien hoe technisch directeur Jan Streuer de poot stijf hield. Een bod van acht miljoen euro volstond niet.

Naast het vertrek van Sangaré wordt er bij PSV ook rekening gehouden met een uitgaande transfer van Érick Gutiérrez. De Mexicaan heeft nog een contract tot medio 2025, maar moet voor enkele miljoenen worden verkocht deze zomer. Espanyol en Fulham toonden in het verleden al interesse in zijn diensten. Gutiérrez kwam sinds zijn overgang van Pachuca in 2018 tot 132 officiële wedstrijden in het shirt van PSV. Daarin wist hij tien keer te scoren en fungeerde hij elf keer als aangever.